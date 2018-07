Kein Land kann die Ordnung, in deren Rahmen sich sein Außenhandel zu bewegen hat, völlig autonom gestalten, Immer sind die Wünsche der Partnerländer zu berücksichtigen. Was so allgemein gilt, gilt für Westdeutschland heute besonders. In ihren Gestaltungsmöglichkeiten ist die Bundesrepublik durch die Beschlüsse der OEEC stark eingeschränkt. Diese wünscht, daß die liberalisierte Einfuhr vollkommen bilateral kontingentiert wird, daß bei Festlegung dieser Kontingente auf die Absatzwünsche der Partnerländer Rücksicht genommen wird, daß die Kontrolle der Einfuhren eine neuerliche Außenhandelsverschuldung verhindert. – Westdeutschland glaubt, den Wünschen der OEEC entsprechen zu können, ohne die Liberalisierung vollkommen aufgeben zu müssen. Es hatte seinerzeit im Memorandum an die OEEC vorgeschlagen, multilaterale Globalkontingente im liberalisierten Bereich einzuführen. Diese Globalkontingente sollten die Wahl des Bezugslandes und die Spezifikation der Ware innerhalb einer Warengruppe freilassen. Dieser Vorschlag ist von der OEEC leider abgelehnt worden, obwohl die jüngste Zahlungsbilanz Westdeutschlands eine etwas optimistischere Lagebeurteilung gerechtfertigt hätte.

Es bleibt also den deutschen Stellen nur überlassen, zu entscheiden, wie die Kontingente aufgeteilt werden. Dabei ist erfreulich, daß die OEEC ihren Einfluß nicht – wie es vorübergehend den Anschein hatte – dahin geltend machte, grundsätzlich das Fachstellenverfahren vorzuschreiben, das ein Höchstmaß von Kontrolle gewährleistet. Den deutschen Stellen, d. h. in der Praxis; dem Einfuhrausschuß, bleibt also überlassen zu entscheiden, ob im Fachstellenverfahren oder im Reihenfolgeverfahren importiert wird. Ebenso liegt das heikle Problem einer eventuellen Importeurauswahl in deutscher Kompetenz.

Eine Begrenzung des Kreises der Importeure bedeutet aber die Beschränkung der Gewerbefreiheit im Importbereich. Die JEIA-Verordnung Nr. 29 hatte diese Gewerbefreiheit erzwungen. Es genügte, ihr zufolge als Firma eingetragen zu sein, um Importeur zu werden. Nun ist nichts gegen die Gewerbefreiheit und die freie Konkurrenz zu sagen, solange und soweit der Außenhandel liberalisiert ist: dann sorgt der Markt schon selbst für die Ausschaltung der minder, leistungsfähigen Importeure. Es ist statistisch belegbar, daß mit dem Fortschreiten der Liberalisierung die Zahl der Importeure abnahm. Aber soweit Kontingente vorliegen, ist das Absatzrisiko stark vermindert oder gar nicht vorhanden. Es drängen sich importfremde und branchenfremde Händler in das Geschäft, die zu einer unwirtschaftlichen Aufsplitterung der Quoten zwingen. Deswegen hat die Importwirtschaft von sich aus in Bonn ihre Wünsche auf Begrenzung des Kreises der Importeure vorgetragen. Danach sollten bei Stellung eines Importantrages folgende Voraussetzungen gegeben sein:

Fachkenntnisse; Nachweis einer regelmäßigen Betätigung als Einfuhrhändler in den Jahren 1948, 1949 und 1950 für die Artikel oder Warengruppen, für die die Anerkennung beantragt wird; Nachweis der handelsüblichen Einrichtungen für die Einfuhr (Läger, Keller, Manipulationseinrichtungen) und schließlich eine Unbedenklichkeitserklärung der zuständigen Landeszentralbank (Nachweis darüber, daß der Antragsteller die finanziellen Voraussetzungen für die Durchführung von Einfuhrgeschäften in dem betreffenden Artikel erfüllt). Nach Überprüfung der obigen Voraussetzungen würde die zuständige Gruppe der Bundesstelle für den Warenverkehr (oder die Außenhandelsstelle des BWM) die Zulassung aussprechen. Diese Zulassung gilt aber nicht generell, sondern nur speziell für (eine oder mehrere) bestimmte Importwaren. Das Reihenfolgeverfahren ist wie die unbedingte Gewerbefreiheit im Importbereich ein typisches Kind der JEIA-Verordnung Nr. 29, an dessen Mängel und Fehler sich die Einfuhrwirtschaft aber mittlerweile gewöhnt hat. Es ist der Versuch, innerhalb von Kontingenten die Individualeinfuhr „so liberal wie nur irgend möglich“ zu gestalten. Die Verteilung der Kontingente erfolgt ausschließlich nach objektiven Merkmalen: Es entsteht der Zeitpunkt des Einlaufen der Anträge. Allerdings werden aus technischen Gründen alle innerhalb einer Woche einlaufenden Anträge gleich behandelt. Dadurch erst ergib: sich der Zwang zur nachträglichen Quotierung, der sich nur selten vermeiden läßt. Überschreitet die Quotierung ein bestimmtes Maß, so ist die Wirtschaftlichkeit in Frage gestellt. – Aus Kreisen der Einfuhrwirtschaft kamen deswegen Vorschläge, die unter Beibehaltung des Instanzenweges bei der Lizenzverteilung – also Außenhandelsbanken und Zentralbanksystem statt Fachstellen – eine vorherige Quotierung vorsahen: entweder auf der Grundlage des Importvolumens des Vorjahres beim Einzelimporteur (Quotierung von unten) oder aber Neuquotierung auf Grund der zur Verfügung stehenden Devisen von oben. Gedacht waren diese Vorschläge allerdings für die Anwendung im bisher liberalisierten Bereich. Sie sind aber auch bei bilateraler Kontingentseinfuhr durchführbar.

Beim Fachstellenverfahren, entscheidet die Offene darüber, ob ein Einfuhrantrag mit einer Lizenz bedacht wird oder nicht. Die Prüfung nehmen die zuständigen Gruppen der Bundesstelle für den Warenverkehr (frühen Fachstellen) oder die Außenhandelsstellen des Bundesernährungsministeriums vor. Das Verfahren hat sicher überall dort seine Berechtigung, wo der Markt wahllos kontingentierte – Importwaren aufnimmt. Aber es hat den Nachteil einer gewissen Schwerfälligkeit und eines sehr großen Spielraumes der Ermessensfreiheit der mit der Prüfung betrauten Beamten. Seine Bedeutung wächst in dem Maße, wie im Außenhandel und in der Binnenwirtschaft die Kontrollen schärfer werden. Es dürfte jetzt auf weitere Bereiche ausgedehnt werden, wenn es auch das Reihenfolgeverfahren nicht ganz verdrängen wird. W. H.