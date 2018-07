Junger versierter Kaufmann, bis zu dreißig Jahren mit fließenden im Ausland erworbenen englischen, französischen und spanischen Sprachkenntnissen gesucht. Diplom-Kaufleute bevorzugt.“ – Wie oft stehen solche Anzeigen in den Zeitungen, und wie oft lesen wir sie, um sie dann mit einem leicht verlegenen Achselzucken zu übergehen. Wie oft suchen, wir jungen Kaufleute mit brennendem Interesse eine Veränderungsmöglichkeit, die uns neben besserem Verdienst ein Arbeitsfeld eröffnen soll, daß unseren Berufszielen gerecht wird. Wie unüberwindlich sind aber die Schranken der gestellten Bedingungen, wird doch meistens das Höchstmaß an Forderungen mit einer Altersgrenze verbunden, bis zu der es im Hinblick auf den vergangenen Krieg und die Jahre der Gefangenschaft unmöglich ist, das Gewünschte zu erlernen.

Um dem Mangel an befähigten Nachwuchskräften abzuhelfen, gingen verschiedene Firmen dazu über, Ausbildung und Spezialisierung ihres Nachwuchses selbst zu übernehmen. Es waren bisher fast nur große Firmen, die von fortschrittlichen Erwägungen geleitet, sich diesen „Luxus“ erlaubten. So hervorragend die Ausbildung in manchen Betrieben ist, so uninteressant wird in anderen Fällen der gut gemeinte Gedanke zur Ausführung gebracht. Daß hierbei neben einem Mißerfolg auch psychologischer Schaden entsteht, wird vielfach übersehen.

Die in einer Ausbildungsgruppe zusammenkommenden jungen Menschen stammen aus der ganzen Breite der Nachwuchsgeneration. Daß man von Seiten der Unternehmer zum Teil erhebliche Vorprüfungen einschaltet, ist nicht nur erklärlich, sondern wird meist von uns selbst gewünscht. Was wir jedoch von dem uns ausbildenden Werk verlangen, ist die Freiheit der eigenen Entwicklung innerhalb des uns gesetzten Lehrnahmens und die Möglichkeit, unsere Fragen und Probleme an verständnisvolle Vorgesetzte herantragen zu können. Wir möchten gar nicht als eine bevorzugte Extragruppe angesehen werden, die fern von jeder Praxis durch die verschiedenen Abteilungen der Firma geschickt wird. Die Erfahrung hat gezeigt, daß eine solche Lehrmethode den Nachteil hat, daß der Einzelne gar nicht mit den wirklichen Schwierigkeiten der späteren Arbeit in Berührung kommt, geschweige denn, daß der Konnex mit den späteren Arbeitskollegen geschaffen wird. Wir wünschen uns vielmehr eine kurze Einarbeitungszeit die ja meist schon durch die fachliche Verschiedenheit der einzelnen Nachwuchskräfte bedingt ist. Je prägnanter und anforderungsreicher diese Zeit gestaltet wird, um so intensiver werden gerade die jungen Menschen mitarbeiten, und wir werden gerne unsere Freizeit für das von uns erstrebte Ziel einsetzen.

Nach der Einarbeitungszeit wollen wir lieber mitarbeiten, als in den kaufmännischen Abteilungen zur Unterrichtung – aber praktisch untätig – geduldet zu sein, denn eine abgeschlossene kaufmännische Lehre besitzen wir ja. Es ist nicht nur jedem Abteilungsleiter zur Pflicht zu machen, jede ihm anvertraute Nachwuchskraft verständnisvoll als späteren Kollegen zu betreuen, sondern es ist notwendig, daß vom Werk aus ein Ausbildungsleiter die zu bildende Arbeitsgemeinschaft des Nachwuchses führt. Diese Arbeitsgemeinschaft muß des öfteren offiziell zusammengerufen werden, um Vorträge der auf den Spezialgebieten fähigsten Herren zu hören – sei es fachlicher, kaufmännischer, werbetechnischen Art oder auf dem Gebiet des sozialen Arbeitsrechtes und der public relation. Die aus den Vorträgen entspringenden Diskussionen sind fruchtbar und lehrreich für alle Beteiligten. Größere Verhandlungen leitender Herren sollten zudem mit der Assistenz einer Nachwuchskraft vorgenommen werden, die selber dabei nur lernt und das in sie gesetzte Vertrauen durch erhöhte Intensität in der Arbeit rechtfertigen wird. Unter diesen Gesichtspunkten einer aufgeschlossenen Nachwuchsausbildung wird man erreichen, was man erstrebt: nämlich uns jungen Menschen einen ständigen Ansporn zu geben und zugleich dem Betrieb den Nachwuchs zuzuführen. Fr. v. Friedburg