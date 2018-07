Inhalt Seite 1 — Zieht es die Jungen zur Gewerkschaft? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Paul Kura

Die Frage, wo die moderne Jugend ihren Lebenskreis findet, in dem sie willig mitdenkt und -fühlt, ist in unserer jungen Demokratie von eminenter Bedeutung. Hier könnten auch die Gewerkschaften eine große Bedeutung haben. Warum jedoch halten sich die meisten jungen Menschen von ihr fern? Der nachfolgende Aufsatz, der auf Beobachtungen in einer Industriestadt beruht, beantwortet diese Frage.

In den Fabriken einer Industriestadt von etwa 100 000 Einwohnern arbeiten 11 000 Jugendliche, von denen der größte Teil in den Gewerkschaften organisiert ist. Das bringt die durch Betriebsräte und Gewerkschaftsfunktionäre eingeführte Organisation so mit sich. Denn natürlich ist in den Großbetrieben der Einfluß der Gewerkschaften auf die Arbeitnehmer sehr stark. Kaum ist ein Mitarbeiter erschienen, schon wird ihm nahegelegt, der Gewerkschaft als seiner Interessenvertretung beizutreten. Das geht auch den Jugendlichen so. Von politischer Überzeugung und wirklichem Dahinterstehen kann dabei oft nicht viel die Rede sein, Der Junge fügt sich einer Notwendigkeit und hat ja dann an seinem Arbeitsplatz mit den geringeren Schwierigkeiten zu rechnen. Daneben gibt es zwar auch einige junge Arbeiter und Angestellte, die versuchen, im Betriebsrat oder in ihren Abteilungen aktiv für die Gewerkschaft zu arbeiten. Aber ihre Zahl ist gar nicht in Prozenten auszudrücken; so klein ist sie. Und sie reicht bei weitem nicht aus, einmal den notwendigen Nachwuchs für eine große Arbeitnehmerorganisation zu stellen.

Immerhin, es waren die Besten unter den Jungen, die nach dem Kriege versuchten, eine Gewerkschaftsjugendgruppe in unserer Industriestadt (aufzubauen. Sie wollten ihre jungen Kollegen in Heimabenden für soziale, wirtschaftspolitische und kulturelle Fragen interessieren. Fahrten übers Wochenende und gemeinsame Betriebsbesichtigungen sollten dazu beitragen, nicht nur den Verstand für die Gewerkschaftsarbeit zu schärfen, sondern auch das Herz für die Sorgen der Mitkollegen aufzuschließen. Zweifellos wären solche Gewerkschafts-Jugendgruppen ein Mittel gewesen, den jungen Menschen an die Gewerkschaft heranzuführen. Aber die Gruppen zerfielen trotz des hoffnungsvollen Starts schnell wieder. Einzelne machen immer wieder den Versuch, neu anzufangen, aber sie schöpfen Wasser in ein Faß ohne Boden, denn längst haben sie keinen echten Einfluß mehr auf die jungen Arbeiter und Angestellten. Der Fehler liegt darin, daß die traditionsgebundenen alten Gewerkschaftsmitglieder die Jungen sich selbst überließen. Hier hätten die Alten, die immer über mangelnden Nachwuchs klagen, die Möglichkeit gehabt, die junge Generation kennenzulernen und sich mit ihr zu verständigen. Aber sie haben diese Möglichkeit nie richtig genutzt, zudem sind sie auch heute noch zu überzeugt davon, daß allein sie „es richtig machen“.

„Ich begreife es nicht“, sagt ein junger Arbeiter,. „wie kann man dem Jugendproblem so vollkommen wetltfremd gegenüberstehen? Alle versuchen, da anzuknüpfen, wo sie vor 1933 aufgehört haben. Niemand gibt sich Mühe zu verstehen, daß die Jugend nach diesem zweiten Weltkrieg anders geworden ist“. Der Sprecher war ein Arbeitersohn, 22 Jahre alt, der alle Einrichtungen des NS-Staates kennengelernt hat. Er war auch kurz in Gefangenschaft, und nach dem Kriege begann er damit, mit knapp 17 Jahren Maschinenschlosser zu lernen. Er machte seine Gesellenprüfung, war anschließend arbeitslos, hatte dann wieder einige Monate Arbeit in einer kleinen Autofabrik, bis ihm endlich ein großes Gummiwerk einen festen Arbeitsplatz gab. Obwohl er manches bittere Wort findet, wenn er sagt: „Die Organisation ist zur Papiermühle geworden, sie erreicht nicht mehr den jungen Menschen“, so ist er wie seine Kollegen kein Gegner der Gewerkschaften. Fast alle erkennen nämlich die Erfolge an, die sich die Gewerkschaften um die Sicherung des Lebensstandards der • arbeitenden Menschen erworben haben. Aber es fehlt die innere Bindung.

Oft gibt die Erziehung im Elternhaus und die Meinung des Vaters den letzten Ausschlag, der Gewerkschaft beizutreten. Bei fast allen Arbeiterkindern sind die Väter schon jahrzehntelang Gewerkschaftsmitglieder. So auch in dem Fall eines 23jährigen Handwerkers: „1945 wurde ich-kurze Zeit eingezogen. Vater war bis 1933 im Betriebsrat in einer kleinen Maschinenfabrik. ‚Wenn du wieder zu arbeiten anfängst, gehst du in die Gewerkschaft‘, sagte er mir, als ich aus der Gefangenschaft zurückkam. Ich besuchte Versammlungen und fand diese Entscheidung, die mein Vater für mich getroffen hatte, richtig. Denn heute fühle ich mich als Sozialist, und die Gewerkschaft ist eben die einzige Organisation, in der die Arbeiter sich einig sind und in der unsere Forderungen vertreten werden.“

Ein 26jähriger Kaufmann dagegen – der Vater ist Eisenbahnhandwerker und wurde als Betriebsrat mit anderen Kollegen 1933 entlassen – hat politische Bedenken: „Ich sage mein Ja zu den gewerkschaftlichen Gedanken, deshalb habe ich mich auch nach 1945 entschlossen, der Gewerkschaft beizutreten. Aber seitdem habe ich in vielen Fällen den Eindruck bekommen, daß die Gewerkschaften bloß der verlängerte Arm der politischen Opposition sind und daß sie ihre Aufgabe hauptsächlich darin sehen, der bürgerlichen Regierung Adenauers möglichst viel Schwierigkeiten zu machen. Daß vor einiger Zeit sogar versucht wurde, die gewählte Volksvertretung unter Druck zu setzen, stimmt mich bedenklich und hat ja auch mit Demokratie nichts mehr zu tun. Das ist doch einfach der Machtanspruch einer großen Organisation! Wie in so vielen anderen Organisationen sind auch in den Gewerkschaften jetzt die Manager auf dem Marsch. Diese Entwicklung gibt mir zu denken.“