Außer den „ewigen“ Themen, die das Theater variiert, gibt es Fragen einer wandelbaren Gegenwart, die gleichwohl der Bühne Lebensnahe geben. Es steht nicht hoch im Kurs der „Gobildeten“, das Zeittheater, Bedenkt man aber, daß Ibsen die Gültigkeit einer „Wahrheit“ auf nicht länger als zwanzig Jahre veranschlagte, dann begreift man wohl, daß auch die Ewigkeitswerte der Dichtung sich vor dem Bewußtsein jeder Generation neu zu verantwerten haben. Was aber unmittelbar aus dem Interessen-kreis der Zeit geschöpft ist, das findet überdies den Zulauf der Menge. Denn trotz aller Diagnosen über die Fluchtreaktionen des Publikums, es kommt gern ins Theater, wenn es sich angesprochen fühlt, auf brennende Fragen vielleicht eine Antwort, mindesstens aber sie packend dargestellt findet. Dieses Interesse am Stoff begründete den größten deutschen Theatererfolg der Nachkriegszeit, Zuckmayers „Teufels-General“. Daß er sich bisher nicht wiederholte, hängt mit dem Mangel an Abwand bei den Autoren, aber auch mit der geringen Beherrschung der Bühnentechnik zusammen, die viele mutigen Versuche nicht gelingen läßt.

Ein instruktives Beispiel lieferte kürzlich der holländische Autor Mauyits Dekker (geb. 1896). Von ihm brachte das Dortmunder Theater im Rahmen einer deutsch-niederländischen Woche Schauspiel erstmals nach Deutschland. Es heißt „Die Welt bat keinen Wartesaal“ und packt die Angst vor der Atombombe offen, geschickt und wirksam an. Ein Forscher hat einen Stoff entdeckt, der erlauben würde, Atombomben von vielfacher Wirkung herzustellen. Die Regierung verlangt die Auslieferung der von ihr bezahlten Forschungsergebnisse, ein General fordert das Fabrlkationsgeheimnis. Aber der Professor schließt sich nach dramatischen Zwischenfällen der Einsicht seines für die Allgemeinheit sich opfernden Sohnes An, daß die Wissenschaft nicht zugeben dürfe, daß die Ergebnisse ihres reinen Erkenntnisdranges in die unkontrollierbaren Hände der Macht gegeben werden, solange die Menschen dafür nicht reif sind. Diese Fabel behandelt Dekker anschaulich, szenisch spannend, ohne dichterische Ambitionen, auch in der Konfliktlösung nicht von politischer Verbindlichkeit, aber als dankenswerte Gewissenschärfung, als Appell an die persönliche Verantwortlichkeit mit der Aufforderung, in einer fatalistisch hingenommenenen Weltsituation eindeutig Gut und Böse zu unterscheiden. Davon waren die Zuschauer fasziniert. Freilich hatte das Dortmunder Theater eine Einstudierung weit überseine bisherigen Leistungen daran gewandt. In der Hauptrolle überzeugte der vielseitige Intendant P. Walter Jacob, der das Stück auch über ietzt hat, mit einer noblen Studie von geistiger Konzentration, Dank trefflicher Führung durch den begabten Regisseur Hesso Huber überzeugte auch Waldemar Schütz als tragischer „Held“ in einer geschmackvoll verdichteten Kammerspiel-Inszenierung.

Daß ein Schriftsteller einer Siegernation, der Engländer Denis Cannan, die längst fällige Besarzungskomödie (Captain Car vallo) zu schreiben, versuchte, machte sein Unternehmen von vornherein sympathisch. Welche Möglichkeiten auch für deutsche Autoren große und oft dumme Politik, gesehen mit dem gesunden Menschenverstand des kleinen Mannen Komik der Angst voneinander, die durch Waffen und Worte verbreitet wird; daneben die Heiterkeit menschlichen Einvernehmens zwischen Freund und Feind in praxi. Leider hat der neue Autor, der bei Sir Lawrence Olivier einen fünfmonatigen Serienerfolg verzalchnen konnte, nur die komödiantischen Möglichkeiten seines Stoffes gesehen und blieb mit handfestem Theater In der Posse befangen. Ihre „weltanschauliche“ Untermauerung führte bei der deutschen Erstaufführung in Köln sogar zu vereinzelten Protesten aus dem schauerraum, obwohl Friedrich Sierra als Regisseur bestrebt wär, ausden reinen Theaterfiguren möglichst Menschen zu formen. Das Thema aber gründete. Wer liefert uns nach der Posse nun wirklich eine menschliche Komödie der Torheit?

Johannes Jacobi