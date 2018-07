Oarallel zur Hamburger Reeperbahn, dem inter nationalen Amüsierboulevard,, läuft die Seilerstraße. Hier gehen die Kinder von St. Pauli zur Schule. Drei freudlose ältere Gebäude, groß und dunkel. Sie wurden vom Kriege vergessen. Jetzt wirken sie in der armseligen Ge gend stattlich. Aus den Klassenfenstern hat man einen weiten Blick: Von häßlichen Giebelwänden flittern in schreienden Farben "wunderschöne Badenixen", mit denen die umliegenden Nachtlokale aufwarten; Karusselle, Wurst- und Schießbuden wechseln mit trostlosen Ruinen. Den Kindern ist die Umwelt selbstverständlich. Vielleicht würden sie sie gar nicht mehr sehen, wäre nicht ihr Zeichenlehrer. Er heißt Karl Peters und unterrichtet in 14 Klassen der drei Schulen fast 500 Kinder aller Altersstufen. Seine Methode weicht von der offiziellen Linie des Zeichenunterrichts an Hamburger Schulen ab. Denn Peters lehrt seine Kinder nicht "zeichnen", er lehrt sie malen.

Bei den Neun- bis Zehnjährigen beginnt sein 7Unterricht. Mit Neugier umstehen sie ihren Lehrer, der den großen Bogen weißen Zeichenpapiers auf das Reißbrett legt. Mit breitem Pinsel feuchtet er das Blatt erst auf der einen, dann auf der anderen Seite an, setzt auf die noch nasse Fläche mit feinem, in Wasserfarbe getauchten Pinsel einen kräftigen Punkt: die Farbe "verläuft" zu phantastischen Formen. Ein zweiter, ein dritter Punkt, jedesmal in einer anderen Farbe, folgen, und so ist eine kleine Farbsymphonie entstanden, die die Kinder begeistert. Es macht ihnen Freude, es selbst zu versuchen: ganz hingegeben sind sie an das überraschende Ereignis, das vor ihren Augen aus dem Farbklecks ein Wundergebilde entstehen läßt. Von solchen verlaufenden Farbklecksen aus läßt Peters die Form des Gegenstandes bis zur naturalistischen Darstellung entwickeln. Indem er nicht vom Gegenstande ausgeht, sondern bei ihm endet, will er die "Angst vorm Gegenstand" (das größte Hemmnis für die bildliche Ausdrucksfähigkeit des Kindes) überwinden. Ist aber die naturalistische Form gewonnen, so folgt eine neue Auflockerung, die zu Übersetzungen ins rein Malerische führt.

Doch ist dies nur der eine Weg; um sich selbst und die Kinder vor Mechanisierung und Systematik zu schützen, weist Peters mit Vorliebe noch einen anderen, der beim Gegenstandslosen beginnt. Er läßt die gleichen Kinder, die oben ihre Farbkleckse machten, Kreise und Dreiecke malen. Damit hat er einige Grundformen, die, kompositionell angewandt, das Gegenständliche ergeben. So wächst zum Beispiel aus Kreisen und sehr spitzen Dreiecken eine Sonnenblume. Blüte und Blätter haben keine naturalistische Wirklichkeit, dafür aber jene künstlerische, die die Form der Blume als "Typus Sonnenblume" kennzeichnet. Ein andermal werden aus Kreisen Luftballons, Halbkreise formen sich zu Regenbögen, aus Dreiecken werden Bergkuppen, und aus ihren Überschneidungen entsteht Bergkette hinter Bergkette. Dabei haben die Kinder kaum eine Ahnung, was das Wort "Himalaya" bedeutet, obschon diese frei komponierten Bilder wie die typische Darstellung des Weltgebirges anmuten. Wieder ein andermal entsteht aus Halbkreisen, Kreisen, Flächen, auf die Spitze gestellten Dreiecken ein "Stilleben" mit Halbtnpndscheibe, Laternen, Blumen, Blättern und Pfählen. Bunt stehen die Farben gegeneinander: unter Vermeidung der üblichen Linearperspektive ist ganz von selbst eine "Farbperspektive" entstanden. Die Tonskala dazu gewinnen die Kinder aus eigenem Experimentieren. So formt sich aus dem "Chaos Farbe" der konkrete Gegenstand. Biologie und Erdkunde erweitern den Formenschatz. Themen wie "Korallen bauen eine Insel" zeigen das Ineinandergreifen, Ineinanderwachsen und Ineinanderbauen der "Natur malerisch in Anlehnung an Stücke aus der naturkundlichen Sammlung der Schule.

Dabei wird eine erstaunliche Genauigkeit im Detail erreicht, die aber" doch nicht die Öde von Lehrmitteltafeln hat, sondern in geheimnisvollem Farbzusammenhang das Ganze der Natur spiegelt "Jungen malen gern Schiffe, Mädchen lieber Blumen Wie Peters erfahren mußte, erweisen sich die Mädchen als musischer veranlagt. Bei den meisten Jungen hört mit beginnender Pubertät plötzlich das Interesse auf, während die Mädchen mit dem 13, 14. Jahr erst zur Entfaltung ihrer malerischen Aussage kommen. Ein schönes Beispiel dafür ist das Aquarell eines vierzehnjährigen Mädchens: "Die alte und die neue Zeit " Die ganze Höhe des Bildes ist angefüllt mit der Fassade eines der neuen Hamburger Wohn Hochhäuser. Davor aber hat das Mädchen eines jener alten, zweistöckig niedrigen Fachwerkhäuser mit spitzem Dach, grünen Fensterläden und roten Backsteinen gemalt: ein Stück aus ihrer Umwelt (sie brauchte N von der Schule nur um die Ecke zu gehen, um diesen Häusern — Überbleibseln einer alten Tradition — zu begegnen). Peters läßt die Kinder beim Malen nicht sitzen, sondern stehen. So werden sie von Anfang an daran gewöhnt, aus freiem Handgelenk großlinig zu gestalten und den Blick aufs Ganze zu halten. Das rechtfertigt diese Methode, so wenig "schulmäßig" sie auch scheinen mag: denn es bringt sie mit dem höchsten Zweck aller Pädagogik in Einklang.