Gab die Polizeivorschrift hier dem Fahrer freie Trift? ...“ – dieser scherzhaft-spitzfindige Monolog, den Christian Morgenstern dem überfahrenen Palmström in den Mund legte, ist auch durch die seitherige Entwicklung des Verkehrswesens nicht nur nicht überholt worden, sondern erhält täglich von neuem bittere Aktualität. Und Palmströms „messerscharfer“ Schluß, sein Erlebnis des Überfahrenwerdens sei ein Traum gewesen (weil „nicht sein kann, was nicht sein darf“), kann den Opfern eines Verkehrsunfalls aus allzu naheliegenden Gründen nicht zur Nachahmung empfohlen werden. Vielleicht aber ließe sich an der „Vorschrift“ noch allerlei ändern, damit solche „Erlebnisse“ (die für manchen das letzte sind) seltener werden.

Vorige Woche sind zweiundzwanzig Menschen in Süddeutschland an Bahnübergängen ums Leben gekommen. Beide Male fuhr ein Zug in einen vollbesetzten Autobus oder Lastwagen, der die Strecke kreuzte, weil der Fahrer glaubte, sie sei frei. Untersuchungen, ob er sich irrte, werden angestellt, können aber die Toten nicht wieder lebendig machen.

„Halt, wenn die Schranke geschlossen!“ Das ist die Vorschrift, mit der man, wenigstens tagsüber, im Gebiet der deutschen Bundesbahn bisher auszukommen meinte. Sie legt dem Fahrer die Pflicht der Achtsamkeit auf, gibt aber – als verstehe sich das von selbst – dem Lokomotivführer prinzipiell „freie Trift“.

Steckt nicht hier vielleicht der Fehler? In England wird, wo Schienenstrang und Straße sich auf gleichem Niveau kreuzen, die Straße, wenn ein Zug gemeldet ist, nicht durch zwei Schlagbäume geschlossen, sondern durch zwei zweiteilige Gatter. Und wenn diese aufgehen, weil der Zug vorbei ist, drehen sich die beiden Teile der zwei Gatter um je 90 Grad, so daß sie nunmehr die Schienen sperren. Ein unerwartet ankommender Zug findet also die Trift nicht frei.

Kein Schlagbaum, ein Gatter müßte es sein. Mit dieser Vorrichtung, so schließen wir messerscharf, könnte man wahrscheinlich auch bei uns Unfälle verhüten. –er