Wenn man die Wanderausstellung junger französischer Maler, die augenblicklich im Kunstverein Hannover zu sehen ist, durchschritten hat und anschließend in die Säle der eben dort gezeigten jungen belgischen Maler tritt (die schon in Aachen und Düsseldorf ausgestellt waren), so könnte man zunächst glauben, das Ganze sei eine einheitliche Veranstaltung, so stark ist die Verwandtschaft der Tendenzen in diesen beiden Ländern.