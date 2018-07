Reckünghausen, im Juni ie Ruhrfestspiele sind auch in ihrem fünften Jaäir ein durchaus eigenartiger Bestandttil des deutschen Kunstsommers. Nicht als "Bayreurh des leinen Mannes", sondern als ein groß angelegte Versuch, die gesellschaftliche (Basis der Kunst zu verbreitern und dadurch beidien, der Kunst und dem, Volke, zu nützen, verdienen die sechs FestspMwochen fn Recklinghausen ernsthafte Aufmerksamkeit. Darum war auch die Anwesenheit des Bundespräsidenten beim Eröffnungsakt und den künstlerischen Veranstaltungen des rstesa Tag mehr als nur staatliche Repräsentation bei einem Fest hündischer Freiwilligkeit. Schon d©? Leiter der Ruhrfestspiele, Otto Burmeister, Kulturreferent des Deutschen Gewerkschaftsbundeä, hatte in seiner Festrede den Sinn des Unternehmens als ehie aus der Not dsr Kultur geborene Aktion gedeutet und dae Verantwortung des Vol;kes gegenüber "seinem geistigen Leben betont. Auf die Initiative des DGB eingehend, erkannte Professor Heuss vor allem das neue Mäzenatentum an, durch das die Arbeiterschaft eine für die im Individuellen gegründete üvuftst unerläßffih<e, früher von anderen Volksschichten ausgeübte Funktion übernommen hahe.

Daß es bei den Ruhrfestsplekn nicht um eine Annäherung von uner fehre;neh Volksschichten an leicht zugängliche Unterhältungskuinst geht, zcelgt das Programm. Es ist in seinem geistigen Anspruch gegenüber dn Vorjahr zwar ein wenig zurückgenommen worden. Aber Kunst als Sinndeutung der Zeit und das Verlangen nach gefcti gei" Mitarbeit des Zuschauers bei der BegegUung mit gültigen Werken smd Leitlinien gebheben. Festgehalten wurde an der Polarität zwischen einer zentralen, in Reckünghausen selfist mit einem ausgewählten Ensemble erarbeiteten SchauSpielaufführung und Gastspielen re präsentativejr Bühnea von auswärts Hinzu kommen eirijs Kunstausstellung "Kühdef unseres Jahrhundert mit Werken von van Gogh bfe zu tBeckmaftn und Diskussionen, wie sie das "Europäische Gespräih und diesmal auch ein öffentliches Gespräch über den Fi1an als gesellschaftsbiidende Kraft bieten. Für den Rang der Veranstaltungen als "Fest5piel€" im Sinne einer höchsten Awsnahmelelstung ist die künstlerische Qualität entscheidend. Daran fehlte es in dem beiden letzten Jahren sowohl beift "Faust" wie (von Werner Krauß abgesehen) beim "König Lear". Diesmal hat man sich vernünftigerweise entschlossen, das Zentralwerk, Schülers "Don Carlos", einem Regisseur der deutschen Elite anzuvertrauen: Karl Heinz Stroux. Das Ergebnis war eine außerordentliche Vorstellung. Stroux stellte die originale dramaturgische Ökonomie des Ideendramas wieder her und zeigte, ohne dem König die Würde zu nehmen, wieder dte Achillesferse des Tyrannen: die menschliche Anfechtbarkeit des Mannes als Kriterium gegenüber dem göttlichen Anspruch des Herrschers. Durch kluge Besetzung gelang es, auch ijn Freundschäftsdrama- dem Anliegen Schillers , der Freiheit und Menschlichkeit, wieder volles Gewicht auf der Bühne zu geben. In solcher Sicht Wirkte dier "Don Carlos" oft alarmierend gegenw%trg.

Dem Ideellen Anruf und der Kunstgewak dieser Schilleraufführung konnten sich die Zuschauer nicht entziehen. Sie brachten den hervorragenden Darstellern und vor allem dem Regisseur Ovafekmen dar, —i