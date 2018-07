Inhalt Seite 1 — Muß Nationalismus unmoralisch sein? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Fredericia

In einer französischen Zeitung war unlängst zu lesen, daß Bundeskanzler Dr. Adenauer, weil er ein Parteiverbot im Saargebiet kritisierte, den deutschen Nationalismus unterstütze. Aus deutschen Zeitungen kann man gelegentlich erfahren, daß der SPD-Führer Schumacher, weil er Adenauer als „Kanzler der Alliierten“ bezeichnete, ein Nationalist sei. Sowieso als Nationalisten werden Leute bezeichnet, die vielleicht früher den Berliner Lokal-Anzeiger lasen oder gar Hilgenberg wählten, nicht zu reden von den ehemaligen Nazis. Diese sind die einzigen, von denen man es objektiv weiß, denn es geht einfach aus dem Parteibuch hervor oder wenigstens aus der Registratur, die in Berlin errichtet wurde, um sie zu überführen, wenn sie leugnen. Mit dem Wort „Nationalist“ wirft man, kurz gesagt, heute nach dem politischen Gegner. (Nicht nur mit diesem Wort, versteht sich.) Aber niemand macht sich die Mühe, zu sagen, was er damit meint. Das Wort „Nationalist“ ist in den letzten Jahren millionenfach gebraucht aber nicht ein einziges Mal definiert worden. Es ist ein Schlagwort.

In der modernen, d. h. in der Massengesellschaft, ist es nicht unklug, Schlagwörter zu gebrauchen. Mit dem Schlagwort erreicht man den politischen Zweck ohne viel Anstrengung. Das Wesen des Schlagworts ist, daß es zumindest vom Zuhörer, meist auch vom Vortragenden nicht durchdacht, sondern einfach, nach häufigem Hören und Wiederkäuen, auf Treu und Glauben übernommen und weitergegeben wird. Daher kommt beim Zuhörer nicht eigentlich der Sinn, sondern nur der Geruch der Sache an. Bei negativen Schlagwörtern, zu denen das vom Nationalisten gehört, landet also ein übler Geruch, und so wird der beabsichtigte Zweck erreicht. Bei verschiedenen anderen, den positiven Schlagwörtern, deren es ebenfalls eine Menge gibt, kommt ein angenehmer Geruch an, ein Duft sozusagen. Diese Aromen verschiedener und gegensätzlicher Art sind Mittel der Menschenführung in der modernen Gesellschaft. Der politische Propagandist weiß heute genau, daß es viel gescheiter ist, einen Begriff zum Schlagwort zu erheben – oder zu degradieren –, als ihn in einer umständlichen Abhandlung zu klären. Im Propagandaministerium am Wilhelmsplatz waren Hunderte von Angestellten vor allem damit beschäftigt, solche Begriffe ausfindig zu machen und sodann, mit Einsatz einer gewaltigen Technik der fortwährenden Wiederholung, in Schlagwörter zu verwandein. Das war noch wichtiger als die Produktion von Ideologien, obwohl auch diese nicht vernachlässigt wurde. Doch wurde dies nicht vom Propagandaministerium erfunden, das auch nicht die letzte Einrichtung war, die sich damit beschäftigte.

Daß „Nationalismus“ ein Schlagwort ist, zeigt sich darin: jeder glaubt zunächst zu wissen, was es ist, kann aber auf eine präzise Frage nichts darüber sagen. Gebildete Leute schlagen einem vor, mehrere dicke Bücher zu lesen, z. B. eine Geschichte des Nationalismus, sträuben sich aber, in ein paar Worten auszudrücken, welchen Vorwurf sie mit dem Wort eigentlich erheben möchten. Trotzdem ist Nationalismus nicht nur ein Schlagwort.

Bei den Ismen liege meist ein von der Menge nicht durchschauter wissenschaftlicher Begriff zugrunde. In der Tat wäre der wissenschaftliche Inhalt des Wortes „Nationalismus“ restlos nur durch ein ganzes Buch zu klären. Anzeichen dafür, daß sich die Nationen durch Sprache und Sitten voneinander unterschieden, gibt es durch die ganze Geschichte, Beweise, daß gerade darüber Schlägereien bis zum Mord stattfanden, zumindest seit dem frühen Mittelalter. Trotzdem ist es angemessen, den Beginn des nationalistischen Zeitalters erst mit der Französischen Revolution anzusetzen, aus mehreren Gründen. Der wichtigste ist der, daß, durch die Französische Revolution die Souveränität des Volkes, welche die Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts als Begriff entwickelt und zur Forderung der politisch denkenden Schicht gemacht hat, de facto verwirklicht wird und, als Höhepunkt des Säkularisierungsprozesses, an die Stelle der Souveränität Gottes tritt. Es ist ganz klar, daß die Nation seither eine ganz andere Bedeutung hat als vor 1789. Ein zweiter Grund ist, daß 1789 an die Stelle des bien commun das bien social, das heißt an die Stelle eines noch aus der Summe von individuellen Verhältnissen gebildeten ein in der Nation selbst ruhendes ökonomisches und soziales Ziel tritt, grenzenlos, undefinierbar und mit der Forderung nach Aufopferung und Ergebenheit der Individuen. Der dritte schließlich liegt darin, daß durch die französische Revolution zum erstenmal ein großer Missionsgedanke (wie es ihn z. B. früher schon einmal in den Kreuzzügen, damals allerdings als Angelegenheit einer weltanschaulichen Gemeinschaft, gegeben hat) als Anliegen einer Nation durchgeführt wird – was nicht dadurch widerlegt wird, daß die Revolutionsarmeen schließlich geschlagen wurden; denn die Ideen, für die sie kämpften, durchdrangen im Verlauf der folgenden Jahrzehnte die Siegerländer, und das Gesetz des neunzehnten Jahrhunderts war zuletzt nicht die Heilige Allianz, sondern die Französische Revolution. Es ist ganz selbstverständlich, daß im Vergleich zu diesen ungeheuren historischen Tatbeständen die Differenz zwischen dem französischen Begriff der Nation, der am Staat orientiert ist, und dem Herderschen Begriff des Volkes, der an Sprache und Biologie orientiert ist, keine Rolle spielen kann. Denn Gemeinschaft ist das eine wie das andre, und Unterordnung und Selbstaufopferung fordern vom Individuum beide.

Eine transzendente Bindung des Menschen an eine Gemeinschaft ist es also, die der wissenschaftlich-geschichtliche Begriff des Nationalismus bezeichnet, eine Gemeinschaft, die als Volk oder Nation halbwegs definiert ist und die in erster Linie durch die Französische Revolution und die auf sie folgenden Jahrzehnte bewußt und wirksam wurde. Kein Volk und kein Individuum, auch nicht der bewußte Weltbürger, ist gänzlich frei davon.

Eine andere Frage ist, ob diese Bindung nicht bereits wieder in einen Abbauprozeß geraten ist, weil sich seit dem zweiten Weltkrieg eine Situation entwickelt hat, in der, unter den Schlägen einer anscheinend ganz entscheidenden weltanschaulichen Auseinandersetzung, die Spannung zwischen dem kommunistischen Totalitarismus und der liberalen Rechtsstaatlichkeit stärkere gemeinschaftsbindende Kräfte entwickelt als die gegenseitige Fremdheit der Nationen, so daß der Nationalismus anfängt, nur mehr ein Hilfsmittel der Kämpfe,zu sein, die sich auf einer höheren Ebene abspielen. Trotzdem ist nicht abzusehen, wie der moderne Staat ganz ohne ihn auskommen könnte. Wenn man nämlich die Atomspione und die diplomatischen Überläufer der jüngsten Zeit in Betracht zieht, dann fragt man sich, wie der heutige Staat sich behaupten soll, wenn seine Bürger und Beamten eines Tages keine nationalen, sondern nur mehr weltanschauliche Bindungen haben sollten.