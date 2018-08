Ein Deutscher hat keine Ansprüche zu stellen, wenn ein alliierter Vertragspartner Verträge nicht hält oder verletzt. Ein Engländer, Amerikaner oder Franzose ist nicht verpflichtet, uneheliche Kinder zu unterhalten, die aus der Verbindung mit Deutschen stammen. Ein Deutscher hat keinen Anspruch auf „Gewerblichen Rechtsschutz“ oder auf Urheberrechte, falls die Alliierten dies für nützlich halten. Ausländische Interessen können also in diesen besonderen Fällen deutsche Literatur abdrucken, Schutzmarken und Patente benutzen, auch wenn deutsches Recht dadurch verletzt wird. Ein Deutscher hat keinen Anspruch auf Ersatz für beschlagnahmte Werte aus Devisenbesitz, gemünztem Gold oder Silber und anderen Dingen, die „nach den Rechtsvorschriften der Besatzungsbehörden einer Ablieferungspflicht unterliegen“. So und in dieser Reihenfolge bestimmt es das Gesetz Nr. 47 der Alliierten Hohen Kommission vom 8. Februar 1951, also ein ganz junges Gesetz, das die bisher geübte Praxis amtlich bestätigte.

Schon zuvor hatte das Gesetz Nr. 13 der Alliierten Hohen Kommission vom 31. Mai 1950 angeordnet, daß deutsche Gerichte weder die alliierten Streitkräfte noch Personen „die bei der Alliierten Hohen Kommission, einem Hohen Kommissar oder dem Befehlshaber einer der Besatzungsstreitkräfte beglaubigt sind“, strafrechtlich belangen können; dasselbe gilt auch für ihre Familienangehörigen. Dieses Gesetz wird, wie sich jüngst herausstellte, zur Groteske durch einen weiteren Absatz, der bestimmt, daß die deutsche Gerichtsbarkeit keine Handhabe gegen die Methoden der „Erfüllung von Pflichten oder Dienstleistungen für die alliierten Streitkräfte“ hat. Man muß hinzufügen: selbst, wenn diese Dienstleistungen Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind. So geschehen im Fall des Rechtsanwalts Dr. Kemritz, der vor dem Kriege Mitglied der NS-Anwaltskammer in Berlin, nach dem Kriege Anwalt in Berlin Ost, Nachrichtengent für die Amerikaner und Menschenfänger für die Sowjets war und der gewaltsam der deutchen Gerichtsbarkeit entzogen wurde.

Es ist inzwischen zu einem geflügelten Wort unter den Juristen geworden, die sich mit diesen Fragen beschäftigen müssen, daß „die Besatzungseinheiten und deren Angehörige praktisch exterritorial und deshalb nicht belangbar sind“. Man könnte sich nun fragen, inwiefern und wo denn im einzelnen die Interessen alliierter Personen mit deutschen Bürgern so wesentlich kollidieren. Das heißt Wie sieht es denn in der Praxis aus?

Da waren zum Beispiel nach dem Kriege unzählige Häuser, Möbel, Fahrzeuge und anderes bewegliches und unbewegliches Eigentum beschlagnahmt worden. Nach dem Gesetz Nr. 47 werden Ersatzforderungen für Schäden und Verluste an beschlagnahmtem Eigentum grundsätzlich anerkannt. Im einzelnen ist die Rechtslage aber sehr kompliziert. Zahlreiche Zusatzbestimmungen und Ausführungsverordnungen zum Gesetz Nr. 47 sorgen dafür. Im allgemeinen bekommt ein sogenannter Besatzungsgeschädigter für den Schaden an seinem beschlagnahmten Eigentum lediglich ein Zehntel des Schadens ersetzt. Das ist sehr seltsam, wenn man bedenkt, daß in vielen Fällen das beschlagnahmte Eigentum regelrecht verbraucht wird.

Nichts konnte bisher diese Rechtsverhältnisse ändern. Kein Einspruch des Eigentümers, der sein Haus verkommen sieht, der jeden kalten Wintertag Schnee und Eis vor der Haustür seines beschlagnahmten Hauses wegkratzen muß, obwohl er nun kilometerweit entfernt wohnt, und der nicht weiß, und nicht wissen darf, was mit dem Inventar seiner ehemaligen Wohnung geschieht, Machtlos ist der deutsche Staatsbürger auch, wenn ihm als Fuhrunternehmer der Wagenpark beschlagnahmt wird, machtlos ist er, wenn er von dem Hund eines Alliierten angefallen worden ist und nun Ersatzforderungen für die zerrissene Kleidung oder die Arztrechnung stellt, und machtlos war er auch in folgendem Falle: Eine Deutsche ließ sich scheiden und heiratete einen Engländer. Das Gericht bestimmt, daß ein Teil der Möbel an den Mann zurückgegeben werden sollte. Freiwillig tat sie es nicht. Es kam daher zur Klage. Die geschiedene Frau war inzwischen aber Engländerin geworden. Das Gericht durfte schließlich doch noch das Verfahren gegen sie einleiten. Der Spruch wurde gegen sie gefällt, aber sie weigerte sich, ihm zu gehorchen. Zur Durchführung des Spruches war eine weitere Genehmigung der alliierten Militärregierung nötig. Inzwischen war jedoch die Beklagte mit den Möbeln nach England verzogen, und dort für die deutsche Gerichtsbarkeit unerreichbar.

Ein anderer Fall: Ein süddeutscher Dorfschullehrer hatte für einen seiner Schüler mit einem Besatzungsangehörigen ein Tauschgeschäft eingeleitet. Er lieferte eine fast neue Tracht und sollte dafür den entsprechenden Wert in modernen Kleidungsstücken erhalten. Der Tausch wurde schriftlich bestätigt, die Tracht geliefert, der Gegenwert aber nicht. Monate vergingen, die Währungsreform kam. Der Engländer kehrte in seine Heimat zurück. Er konnte weder gezwungen werden, sein Versprechen einzuhalten, noch die Tracht zurückzugeben. Aber ein Dorf sprach noch lange von diesem Fall.

Es sind wohlgemerkt nicht nur Fälle, in denen es um große Besitztümer geht. Nicht nur luxuriöse Autos, Villen und Segeljachten sind bezeichnende Beispiele, nicht nur der Fall der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrtsgesellschaft, die von der in Liquiditäten befindlichen JEIA – der einstigen alliierten Import-Export-Agentur – 26 000 englische Pfund zu fordern hat, weil die JEIA einfach, einen Hamburg-Süd-Dampfer an eine englische Schrottfirma verkaufte, sondern auch ausgesprochen alltägliche Kleinigkeiten. Und gerade an ihnen empfindet man die Fragwürdigkeit solcher Gesetze besonders stark. Privat- und Amtspersonen, Laien und Rechtsbeflissene prüfen nun weiterhin emsig und mühselig Akten und Gesetzesparagraphen, um für die eine oder andere Seite einen Ausweg zu finden. Indessen sind Wegnahme und Zerstörung privaten Eigentums, die Rechtsunsicherheit des einzelnen Deutschen in seinen erzwungenen oder zufälligen Beziehungen zu Besatzungsangehörigen immer weiter Wasser auf die Mühlen der Skeptiker und Extremisten. Dieter Beste