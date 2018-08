Das Programm der Berliner Festwochen zur Eröffnung des neuerstandenen Schiller-Theaters (5. bis 30. September) steht in der Städtischen Oper Premieren von Strawinsky („Ödipus Rex“), Malipiero („Fantasien um Callot“) und Delannoye („Puck“) sowie Balletterstaufführungen von Bartók („Der wunderbare Mandarin“) und Blacher („Lysistrata“) vor. Im Schiller-Theater, wo Boleslaw Barlog Schillers „Teil“, T. S. Eliots „Cocktail-Party“ und Zuckmaycrs „Gesang im Feuerofen“ vorbereitet, wird die Comédie Francaise mit einem Molière und das Londoner Old Vic mit einem Christopher Fry gastieren. Am Pult der Philharmoniker und des RIAS-Symphonieorchesters werden Sergiu Celibidache, Wilhelm Furtwängler, Ferenc Fricsay, Josef Keilberth, Paul Sacher und Carl Schuricht Werke von Beethoven, Alban Berg, Bartók, Blacher, Egk, Honegger, Pepping (Klavierkonzert) und Schönberg dirigieren. Eine Max-Beckmann-Ausstellung repräsentiert die bildende Kunst.

Heinz Tietjen, der Berliner Opernintendant und Opernregisseur, der als langjähriger künstlerischer Leiter der Bayreuther Festspiele das Verdienst hat, deren künstlerisches Niveau gegen vielfache Gefährdungen im Hitler-Reich gehalten zu haben, feierte am 24. Juni seinen siebzigsten Geburtstag in London, wo er an der Covent-Garden-Oper inszeniert.

In Köln wurde am 23. Juni die „Große Deutsche Gesundheitsausstellung 1951“ unter dem Motto „Ein Ja dem Leben“ von Bundeskommissar Dr. Hermann Pünder eröffnet. Der Präsident des Deutschen Ärztetages, Dr. Neuffer, forderte ein Bundesgesundheitsministerium. Nobelpreisträger Prof. Domagk erklärte, die Tuberkulose könne in zehn Jahren beseitigt sein, wenn alle Erkrankten isolierter Hellstättenbehandlung zugeführt würden.

Dem Intendanten des Ostberliner Metropoltheaters, Hans Pitra, wurde nach der Premiere der Operette „Lied der Sehnsucht“ vom SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“ vorgeworfen, er habe durch die Verwendung „alberner Reimereien“ der „Zersetzungspropaganda im Interesse der Kriegshetzer objektiv Vorschub geleistet“.

Bei seinem Hamburger Besuch am 24. Juni ging Bundespräsident Heuss nach der Aufführung des „Hauptmanns von Köpenick“ zu Werner Krauß in die Garderobe und schüttelte ihm nachdrücklich die Hand.