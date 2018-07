In Folgenden geben wir den Ausführungen eines Mannes Raum, der sich zur Frage der Altersversorgung im Betriebe durchaus eigenwillige Gedanken gemacht hat. Der Autor ist mittlerer Angestellter in einem Industriebetrieb.

Angeregt durch den Import des amerikanischen Begriffes „Public relations“ ergibt sich in Westdeutschland eine Flut von Presseveröffentlichungen über die sozialen Einrichtungen verschiedener großer Werke und ihr jahrzehntelanges fürsorgliches Walten im Interesse der Mitarbeiter. Ob nun der Wunsch nach echten Public relations oder die Abwehr der Gewerkschaftsforderungen nach weiterer Mitbestimmung hierbei die treibende Kraft ist, bleibe dahingestellt. Betriebspartnerschaft hat es im gewissen Sinne immer gegeben und wird es in Zukunft noch mehr geben. Es fragt sich nur, von welchem Gesichtspunkt aus und in welchem Umfang das der Fall sein wird. Zweifellos ist das Bestreben, die Mitarbeiter an den Betriebsgewinnen zu betelliger, indem ein jährlicher Leistungslohn ausgeschüttet wird, lebhaft zu begrüßen. Dadurch hat der jeweilige Mitarbeiter bereits nach der Arbeit eines Jahres die Quittung für seine Leider Hand.

Anders liegen die Dinge aber bei der Altersversorgung, die auch als besondere Leistung der Betriebs herausgestellt wird. Viele solcher Einrichtungen sind bereits älteren Datums und zweifellos aus dem Bestreben heraus entstanden, eine eingearbeitete Mitarbeiterschaft durch Aufschwung- und Abstiegzeiten hindurch sicher festzuhalten. Es soll nicht geleugnet werden, daß für den Mitarbeiter, der die Altersgrenze erreicht und in den Genuß einer zusätzlichen Altersversorgung kommt, ein sorgenfreier Lebensabend gesichert erscheint, sofern nicht Kriegsereignisse um! Geldentwertung die Grundlage vernichten.

Wie viele von den Mitarbeitern kommen aber wirklich in den Genuß der Altersversorgung? Ist es nicht so, daß durch die harten Anforderungen, die das Berufsleben heute an jeden stellt, der Mensch verhältnismäßig früh verbraucht ist und gar vor Erreichung der Altersgrenze stirbt? –

Im Grunde genommen hat sicherlich eine ganze Portion Eigennutz bei der Schaffung von Altersversorgungen Pate gestanden. Und wer diese Einrichtung als eine besondere soziale Errungenschaft herausstellt, der sollte ehrlich genug sein, das auch zuzugeben. Aus der zusätzlichen Alters Versorgung ergeben sich nämlich für viele Betriebe beachtliche Vorteile dadurch, daß ein häufiger Wechsel der Mitarbeiterschaft vermieden wird, daß sich eine enge Arbeitsgemeinschaft von Fachwissencen bildet, und daß die Entwicklungsarbeit Ton zahlreichen, ständig im Betrieb stehenden Fachkräften weitergeführt wird. – Für die Mitarbeiter des Betriebes aber sieht es oft etwas anders aus. Denn mancher dieser Leute würde vielleicht im Interesse besseren Verdienstes und besserer Aufstiegsmöglichkeiten den Arbeitsplatz wechseln, dadurch mehr Lebendigkeit bewahren und sehe Kenntnisse und Erfahrungen bereichern. Man denke nur an den Segen der Wanderjahre während der Blüte des Zunftwesens. Aber die während mehrerer Jahre in einem Betrieb bereits angelaufene Anwartschaft auf Altersversorgung hält manchen Mitarbeiter von dem Risiko des Arbeitsplatzwechsels ab.

Von einzelnen Betrieben wird die Altersversorgung bei der Bemessung der Löhne und Gehälter von vornherein mit einkalkuliert, ohne daß dies In den entsprechenden Stiftungsurkunden etwa zum Ausdruck kommt. So muß sich denn der Mitarbeiter mit ihm unbekannten Nachteilen abfinden, weil er seine Chance auf das durch Jahre der Mitarbeit erworbene Altersversorgungsrecht nicht vergeben möchte. Der Gesamtwirtschaft kann dadurch, daß Kräfte vom Arbeitsplatzwechsel abgehalten werden und unter Umständen mit einem geringer bezahlten Posten in ihrem alten Verk vorlieb nehmen, manches sonst noch entwicklungsfähige menschliche Schwungrad verloren gehen.

Angenommen aber, der Weg der zusätzlicher Altersversorgung durch die Betriebe sei richtig dann wäre es doch eine gesunde Weiterentwicklung, wenn sich alle diese Betriebe zu einen einheitlichen Vorgehen entschlössen, eine gemeinsame Einrichtung zur zusätzlichen Altersversorgung schüfen und auf diese Weise vielleich wieder die Möglichkeit böten, innerhalb ihre Kreises einen Wechsel der Arbeitnehmer zu fördem, ohne daß diesen die durch Mitarbeit be einem Betrieb erworbenen Rechte verloren gingen wenn sie zu einem anderen entsprechenden Be trieb überwechseln. Wäre das nicht auch ein Auf gabengebiet für freie Versicherungsunternehmun gen und für die Gewerkschaften? W. F.