Pawel, der Dichter, war ebensowenig ein Dichter, wie er Russe war. Wir-nannten ihn nur so, und zwar Pawel nur deshalb, weil in seinem Arbeitszimmer über der bunten Galerie handgenähter Stoffpuppen, die ihm seine siebzehnjährige Frau hinterlassen hatte, eine saitenlose Balalaika hing. „Pawel“ – das hätte also genau so gut „Pjotr“, „Sergejewitsch“ oder sonstwie heißen können. Die Bezeichnung „Dichter“ dagegen hatte folgende Bedeutung: Pawels Leben ist seit/dem Tage, an dem er, mit einem väterlichen Scheck versehen, nach Montparnasse übersiedelte, eine Sammlung von Kurzgeschichten gewesen. Will sagen, er schrieb nicht Kurzgeschichten, sondern er erlebte sie. Die Phantasie jedoch, mit der er diese Erlebnisse herbeiführte, sollte die Eingebungen mancher damaligen wirklichen Dichter weit in den Schatten stellen.

Unvergeßlich zum Beispiel schon der bezaubernde Einfall, dem wir später den Titel gaben: „Der junge Maupassant“ – gleichsam Pawels Erstlingswerk. Knapp achtzehn Jahre alt, begegnete er der dreißigjährigen und, sehr vernachlässigten Gattin eines Lyoner Margarinefabrikanten. Erschüttert von der Ähnlichkeit Pawels eben mit einem Bildnis des jungen Maupassant, veranlaßte sie ihn, sich seinem Vorbilde so sehr anzupassen, daß er sehr bald schon kaum noch auf die Straße treten konnte, ohne daß ihn nicht neugierige Fremde um die Erlaubnis für ein Foto baten. Gekleidet mit einem schwarzen Samtbarett, Plastron, Gehrock und Gamaschen und gestützt auf ein Ebenholzstöckchen mit Elfenbeinkrücke, bot er bei Theaterpremieren und Fünf-Uhr-Tees, zu denen sie beide eine elegante Kutsche fuhr, einen Anblick, über den sich wochenlang ganz Paris unterhielt. Mit zierlicher Handschrift schrieb er feurigste Liebesbriefe, mit kühler Entschlossenheit forderte er einen bekannten Politiker, der ihn zu belächeln gewagt hatte, zu einem Duell im Bois de Boulogne und durfte, sowohl von der Wochenschau als auch vom Radio Paris in nebliger Morgenkühle interviewt, erleben, daß ihn sein Kontrahent durch Nichterscheinen um Entschuldigung bat. Schon dieses alles, mit sehr viel Leichtigkeit und Selbstironie dargestellt, bewies den geborenen Fabulierer. Die Schlußpointe aber hätte von Guitry stammen können: Die junge Dame, die Pawel zu alledem veranlaßt hatte, lernte knapp sechs Wochen später einen Zwanzigjährigen kennen, der sie an eine Fotografie des jungen Hemingway erinnerte, und zog vor, in Zukunft die Rolle der „Brett“ zu spielen.

Und ebenso erstaunlich die weiteren Abenteuer. Jene Nacht zum Beispiel, in der wir Pawels sämtliche Siebensachen drei Straßenzüge weit und fünf Stock hoch in ein Atelier transportierten – was einzig war ihr vorausgegangen? Ein Nichts. Und dennoch: Ein beglückender Frühlingsmorgen im Jardin du Luxembourg hatte ihn dicht am Wasser zu der Bank eines derart schwarzgelockten und wohlgeformten kleinen Fräuleins geführt, daß er in echt Pawelscher Eingebung kurz entschlossen seinen Notizblock hervorhole und mit viel Kopfschräghalten und mit dem Bleistiftmessen so tat, als ob er lediglich gekommen wäre, um die majestätisch vorüberziehenden Schwäne zu zeichnen. Nun, und von dieser Tätigkeit her über ein Gespräch zu der Einwilligung jenes kleinen Fräuleins zu kommen, sich einmal zeichnen zu lassen – dazu trug nach derartigen Vorbereitungen schon dessen Neugierde bei: Pawel, der „berühmte junge Maler“, erwartete sie für den nächsten Morgen in seinem Atelier. Und er hatte doch gar keines, geschweige denn, daß er überhaupt jemals in seinem Leben gemalt hätte. So kam jene erwähnte Nacht zustande, so trieben wir mit der äußersten Überredungskunst – und zwar tatsächlich in jenem Hause, das Pawel kaltblütig als Adresse genannt hatte – eine leere Atelierwohnung auf und zogen um: Ein Volksfest, an dem halb Montparnasse teilnahm. Aber Pawel hätte nicht Pawel sein dürfen, wenn es damit sein Bewenden gehabt hätte; und war die Einrichtung eines „jungen Maupassant“ bei einem modernen Maler nicht wirklich etwas fehl am Platze? Sie war natürlich unmöglich. Als wir alles eingeräumt hatten, sahen wir es dann auch. Also gab es früh um vier den zweiten Umzug, und als wir um sechs Uhr schließlich sämtliche Möbel wieder in der alten Wohnung versammelt hatten, wurde es Zeit, nachzudenken, wo man zu dieser frühen Stunde – die komplette Einrichtung eines modernen Malers hernehmen könnte. Aber als das kleine Fräulein pünktlich um zehn Uhr an der Ateliertür klopfte, waren wir gerade so weit gekommen, daß René von irgendwoher wenigstens eine Staffelei aufgetrieben hatte, der allerdings ein Bein fehlte, so daß man sie an die Wand lehnen mußte. In Ermangelung der übrigen Malausrüstung hatte Pierre den Boden eines großen Seifenkartons herausgetrennt und als Zeichenkohle vier Briketts zerkleinert. Muß ich die Pointe dieser Geschichte noch erzählen? Wir hörten lange Zeit nichts mehr von Pawel, gar nichts; wenn wir bei ihm klopften, öffnete niemand. Aber Abend für Abend brannte bei ihm das Licht. Und irgendwann später einmal sprach es sich dann auch herum: Das kleine Fräulein brachte ihm Zeichnen bei. Sie war eine der wenigen Meisterschülerinnen Chagalls.

Das dritte Abenteuer sodann, das wir „Das Nachtasyl“ benannten, war die Folge einer nächtlichen Taxenfahrt Pawels, die ihn vom Arc de Triomphe nach Hause gebracht hatte, Ton dort aber dann weiter zu René, der irgendwo ganz entgegengesetzt in Reuilly wohnte, dann wieder zurück zu Denise in Montmartre sowie schließlich über Jaques, der in Auteuil wohnte, zu James, dem englischen Jazztrompeter draußen in Charonne. Kurz vor der eigenen Haustür nämlich war Pawel eingefallen, daß er lediglich noch dreißig Centimes besaß. Mit jeder weiteren Fahrtetappe aber, von irgend jemandem sich aushelfen zu lassen, wuchs auch die Taxenrechnung, so daß er schließlich von James gerade soviel bekommen konnte, um von hier aus in Ehren nach Hause zu laufen. Und auf diesem Nachhauseweg, quer durch die ganze Stadt, hatte Pavel hinreichend Zeit, zu dem oben erwähnten „Nachtasyl“ gleichsam den seelischen Grundstein zu legen: Eine Einrichtung, die allen zukünftigen Heimwegnöten – wen sie nun auch betreffen mochten – so erfolgreichen Widerstand entgegensetzte, daß sie für manch einen von uns fast zum ständigen Wohnsitz wurde. Die Villa eines verwitweten Stahlindustriellen in den Champs Elysés, der die meiste Zeit des Jahres zur Kur verreisen mußte, wurde von Pawel auf Grund seiner Bekanntschaft mit den beiden Töchtern als nächtliche Notdienststation eingerichtet und stand für jeden von uns offen: So oft man die beiden Mädchen aufsuchen mochte – immer waren sie zu liebevollster Pflege und zur Erfüllung jeglicher Wünsche bereit. Und dieses, obwohl eigentlich die Trösterinnen selber des Trostes bedurften; warteten sie doch nämlich Nacht für Nacht eigentlich nur auf einen Gast, und zwar auf Pawel. Durfte aber er, jetzt gleichsam ein Mann der himmlischen Nächstenliebe, gleichzeitig der irdischen Liebe verfallen? Ein Geringerer hätte sich vielleicht anfechten lassen, Pawel aber wußte, was er zu tun hatte. Und so bat er uns dann wohl zu Hunderten von Malen inständig, jedweden irdischeren Begehren seiner „schwächeren Schwestern“ mit Nachsicht zu begeenen. Ein Aufruf, dem viele von uns mit all ihren Kräften zu folgen versuchten, ja, der oftmals zum Anlaß hatte, daß der Schwesterntröster fast zu viele Einlaß begehrten, daß das „Nachtasyl“ wegen Überfüllung schließen mußte.

Und hier schließlich noch jene vierte Geschichte Pawels, die ihm die eingangs erwähnten sieben Stoffpuppen hinterließ und vielleicht am ehesten geeignet ist, die bisher von ihm gegebene Schilderung abzurunden: „Die Heirat“. Ein knapp siebzehnjähriges rothaariges Persönchen, das, mit der Abschlußprüfung der Schauspielschule in der Tasche, nicht recht wußte, wie es nun auch bekannt werden könnte, schilderte ihm mit so bewegenden Augenaufschlägen die Nachstellungen, die sie bei ihren Bewerbungen um Engagements erdulden mußte, daß er empört ihr beizustehen schwur. Aber wie? Viel geholfen wäre schon, wenn jemand sie heirate, meinte das Persönchen – natürlich nur der Form halber. Wie gesagt, so getan. Die Ehe zwischen den beiden aber erschöpfte sich darin, daß das raffinierte Persönchen, wo es auch hingehen mochte – zu Tees, zu eventuellen Engagementsverabredungen oder zu den unumgänglichen Besuchen von Nachtlokalen, in denen Intendanten oder Regisseure verkehrten – von Pawel, ihrem Manne, getreulich begleitet wurde. Selbst wenn Besprechungen mit derart einflußreichen Leuten zu Einladungen in deren Wohnungen führten, wich Pawel nicht von seinem Wächterposten unten vor der Haustür auf der Straße. Denn daß er sich hätte mit einladen lassen, wäre ja unmöglich gewesen. Er saß ja auch in den Lokalen nicht etwa mit ihr zusammen – dann hätte das Ganze ja keinen Sinn, hätte sie überhaupt keine Chance gehabt. Und wichtige Leute kennenlernen mußte sie doch, während Pawels Aufgabe lediglich darin bestand, für jeden etwaigen Fall von Ungehörigkeit in der Nähe zu sein. Merkwürdigerweise hatte er dazu allerdings niemals Veranlassung – obwohl seit dem Tage ihrer Heirat die Bekanntschaften des Persönchens sogar erstaunlich zugenommen hatten. Das Phänomen, mit einem Manne verheiratet zu sein, der niemals sichtbar und doch immer allgegenwärtig war, schien es in einen Magneten zu verwandeln, dem niemand auszuweichen vermochte. Und genau das nur hatte das geschickte Persönchen ja auch beabsichtigt. Ganz Paris hatte wieder einmal Anlaß, sich über Pawel zu amüsieren, und amüsierte sich dann auch – mit ihr. Und so auch konnte die Ehe nach knapp zwei Monaten schon wieder geschieden werden – wenige Tage nachdem das Biestchen ihrem durchgefrorenen Pawel früh am Morgen wieder einmal hatte berichten können, wie bezaubernd ihr Gastgeber den Einfall dieser Heirat fände, und wie sehr er Pawel für diesen Dienst an der Kunst bewundere. Pawels unbeirrbare Treue hatte diesen letzten Gastgeber so dankbar gestimmt, daß er dem Persönchen das erste große Engagement anbot: Eine glückliche Ehe, die sogar völlig Fremde, die nur von ihr hörten, fröhlich gestimmt hatte, durfte ihr glückliches Ende finden. Und eben: Sieben Kinder hatte das Persönchen sinnigerweise geschenkt, sieben handgenähte, bunte Stoffpuppen – für jede der durchwachten Nächte eine.

Das war Pawel, der Dichter von Montparnasse, die wandelnde Kurzgeschichtensammlung. Sein Verleger war Paris, seine Reklame er selber, und sein Vertrieb lief über sämtliche Partys und Teegespräche. Und wenn auch nie etwas aus ihm geworden ist, wenn keine Literaturgeschichte von ihm berichten kann – Montparnasse wird ihn niemals vergessen,