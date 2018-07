Mit einer Lösung des persischen Ölkonfliktes auf dem Verhandlungswege kann kaum noch gerechnet werden. Nachdem Frauen und Kinder der englischen Angestellten der Anglo Iranian Oil Company auf dem Luftwege aus Abadan abtransportiert werden sind, beginnt sich jetzt auch das auf entlegenen Ölfeldern tätige englische Personal in Richtung Abadan abzusetzen, Der Hafen von Abadan ist mit englischen Tankern verstopft, die auf Grund einer Weigerung ihrer Kapitäne, sich den persischen Wünschen zu beugen, nicht auslaufen können. In wenigen Tagen werden daher sämtliche Öltanks des Landes bis an den Rand gefüllt sein, Dann ist der Augenblick der zwangsläufigen Stillegung der Produktion gekommen, selbst wenn bis dahin der Abtransport des englischen Personals, das sich durch ein persisches „Sondergesetz gegen Sabotage im Ölgebiet“ an Leib und Leben bedroht fühlt, noch nicht durchgeführt sein sollte.

Keine einstweilige Verfügung des Internationalen Gerichtshofes im Haag, an den sich England gewandt hat, wird die Lösung herbeiführen können. So muß denn damit gerechnet werden, daß die reichen Ölvorräte des persischen Bodens demnächst auf unbestimmte Zeit brach liegen werden. Das bedeutet für Iran den Verlust seiner bedeutendsten Einnahmen, mit denen mehr oder weniger der gesamte Staatsapparat aufrechterhalten wurde. Für England und dem Westen hingegen bedeutet es den Ausfall von wichtigen, aber nicht lebensnotwendigen Ölzufuhren. In den Plänen der westlichen Generalstäbe ist das persische Öl niemals als sicherer Aktivposten eingesetzt worden. Denn die Ölfelder, Raffinerien, Öltransportlinien und Verladeeinrichtungen liegen im Aktionsbereich der Sowjets, die sich im Augenblick des Kriegsbeginns wahrscheinlich in den Besitz dieser Anlagen setzen oder sie gründlich zerstören würden. Der Westen hat also das iranische Öl für den Kriegsfall schon längst abgeschrieben. Aus. diesem Verzicht erklärt sich die scheinbar unverständliche Politik des Westens gegenüber Iran, die jetzt dazu geführt hat, daß der für den Krieg vorausgesehene, Verlust des iranischen Öls nunmehr bereits im Frieden eingetreten ist.

Für die Sowjets ist diese Entwicklung zweifellos ein großer Gewinn. Eine russische Intervention kommt zwar erst dann in Frage, wenn englische Truppen auf persischem Boden eingesetzt würden; für diesen Fall dürften in Moskau die fertigen Noten an Teheran und London bereitliegen, in denen auf Grund des Vertrages vom Jahre 1921 der Einmarsch roter Truppen im Iran gerechtfertigt wird. Aber der durch den Ausfall der Zahlung der Anglo Iranian Oil Company in immer bedrohlichere Nähe rückende Staatsbankrott könnte leicht dazu führen, die kommunistische Tudeh-Partei auch auf „friedliche“ Weise an die Macht zu bringen.

Ernst Krüger