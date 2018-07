Inhalt Seite 1 — Rüstungsboom und ziviler Bedarf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Seligo

Lissabon, im Juni

Die Amerikaner benutzen die Gelegenheit der vom blauen Himmel Portugals erleuchteten Lissaboner Kongreßbühne der Internationalen Handelskammer (nur alle zwei Jahre inszeniert), um vor siebenhundert prominenten Delegierten der Industrie, Banken und Handelsorganisationen aus dreißig Ländern ihre Patentlösung an den Mann zu bringen, wie der zivile Bedarf an Industriegütern gesteigert und zugleich die Rüstung der westlichen Welt auf. volle Touren gebracht werden kann. Daß sich alle Atlantikpakt-Länder, und auf irgendeine Weise auch Deutschland, auf die intensive Herstellung von „Verteidigungsmitteln“ werden einrichten und umstellen müssen – um sich gegen den Osten zu behaupten –, wurde dabei ebenso selbstverständlich zur Voraussetzung gemacht, wie die Feststellung, daß man in den kommenden Jahren „den Gürtel wieder einmal etwas enger schnallen müsse“. Das Problem heißt: Rüstung und gesteigerter ziviler Industriebedarf bei verknappten und preiserhöhten Rohstoffen und einer kaum ganz zu vermeidenden „gelinden“ Inflation. Der wesentliche amerikanische Gesichtspunkt ist: keine individuell nationale Rüstung mehr, sondern koordiniert in der atlantischen „one World“ unter USA-Führung nach dem Vorbild der wirtschaftlichen Koordination Amerikas im letzten Krieg. Der Rüstungsbedarf für den einzelnen Soldaten ist heute beträchtlich höher als 1945. Das Ziel aber ist, auch unter Druck der militärischen Beanspruchung der Industrien und Rohstoffe den westlichen Zivilisationsstandard zu erhalten und sogar zu steigern und verbreitern, weil das ein ausschlaggebender Punkt für die friedliche Eindämmung des Kommunismus sei. Apotheose: zunehmende Prosperität und Human Progress in der ganzen so gesicherten westlichen Welt.

Von seiten einzelner europäischer Länder gab es selbstverständlich grundsätzliche Zustimmung zu einer solchen Rüstungsaktivierung in logischer Erweiterung des Marshall-Plans, doch vorbehaltlich der politischen Gegebenheiten als Grenzländer des Sowjetischen Bereichs und vor allem unter Voranstellung der europäischen Wirtschaftsinteressen, die von der amerikanischen Hilfe und Rüstungskoordination nicht überrollt werden dürften. Vornehmlich Schweden machte seine Unabhängigkeitswünsche nochmals geltende Die Franzosen wiesen auf die gerade im Anlauf befindliche europäische Zusammenarbeit mit den Nachbarländern hin, wie sie im Schuman-Plan begonnen und auch In dem aussichtsreichen Rohstoffgebiet von Marokko aufgenommen wurde. Selbst Portugal betonte seine souveränen Interessen in den afrikanischen Provinzen. Deutschland, das gerade auf dem Gebiet der Rüstung allenfalls die Rolle eines assoziierten Feindstaates spielt, mit dem der Kriegszustand noch nicht beendet wurde, hatte nichts zu dem Thema zu sagen. Da kam dann von amerikanischer Seite die Forderung, vor allem erst einmal einen wirklichen Frieden mit Deutschland zu schließen und seine uneingeschränkten Souveränitätsrechte herzustellen...

Es entsprach durchaus der Bedeutung des amerikanischen Vorstoßes, niemanden geringeren ab den Ex-Administrator der Marshall-Hilfe, Paul G. Hoffman (gegenwärtig Präsident der Ford-Foundation) als Europaexperten, und den gegenwärtigen Rüstungs-Koordinator der Atlantikpaktländer, W. R. Herod, als Starredner aufzubieten, um in einer Reihe von Plenarsitzungen gleichsam Schlag auf Schlag die politische und Wirtschaftliche Notwendigkeit der Produktionssteigerung in allen europäischen Ländern eindringlich darzustellen, wobei Philip Reed, Chairman der General Electric Company, als Präsident der Weltorganisation der Internationalen Handelskammer mit einer unkonventionellen „Dynamikrede“ im portugiesischen Parlament den Reigen eröffnete. Der Ehrenpräsident und Protektor des Kongresses, Dr. Salazar, blieb dabei seinem angestammten Plaz fern.

Es war ein Vergnügen, bei den Amerikanern die „vorausblickende Koordinierung der Gedankenarbeit“ wie in einem teamwork ablaufen zu sehen. Sie gaben hierin ein Beispiel von der „staatsmanngleichen Führung“, wie sie sie von den Managern von Big Business in der ganzen Weit wünschen, damit Moskau erfolgreich die Stirn geboten werden kann. Denn was auf wirtschaftlichem und nicht zuletzt auch auf sozialem Gebiet in den vergangenen 50 Jahren schief gegangen und versiebt worden sei, sei mehr als alles andere auf ein Versagen des Managments zurückzuführen. Der amerikanische Kapitalismus habe indessen, wie Paul G. Hoffman feststellte, mit seiner ständig erweiterten Kapazität, Reichtum, zu schaffen, sowie der fairen Aufteilung dieses Reichtums in der breiten Bevölkerung (zwischen dem Einkommen des Präsidenten und dem Lohn des geringsten Arbeiters eines Werkes bestehe keine allzugroße Spanne mehr) und schließlich der neuesten Erkenntnis: dem „sozialen Verantwortungsbewußtsein im Geschäftsleben“, gleichsam eine Lösung vorgezeichnet, mit der die Moskauer Anstrengungen um die Weltführung zunichte gemacht werden könnten.

Die Amerikaner Vereinfachten dabei alle Probleme mit der Formel, daß der Wohlstand eines Landes (und entsprechend das Wohlergehen des einzelnen) sich aus der Produktionsleistung pro Kopf ergebe und bei der etwa zweieinhalbfachen Leistung des amerikanischen Arbeiters gegenüber dem europäischen der Wohlstand entsprechend größer sei. Selbstverständlich sei der europäische Arbeiter dem amerikanischen mindestens ebenbürtig, nur fehle es ihm an einer gleichen maschinellen Muskelkraft, die in USA auf 8 PS pro Kopf errechnet wurdewährend sie heute in Europa etwas über 3 PS betrage. Der deutsche Beobachter solcher amerikanischen Erhebungen und allerdings, wie wenig Einfluß offenbar selbst in den Staaten drüben die großen Manager gestalten auf die praktische Politik haben, die unsere PS-Kraftquellen so einschneidend vermindert hat.