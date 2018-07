RKN, Paris, im Juni

Bis in diese Wochen war die Lage der französischen Wirtschaft durch die erstaunliche Tatsache bestimmt, daß sie, wie alle westlichen Wirtschaften, von der Rüstungskonjunktur profitierte, aber – sehr zum Unterschied von ihnen – durch sie noch nicht direkt belastet war. Denn die Ausrüstung für die neuen Divisionen kommt aus Amerika, und selbst für Sold, Verpflegungskosten und ähnliche Aufwendungen für die ersten zusätzlichen Armee-Einheiten stehen amerikanische Hilfsgelder zur Verfügung.

So kam es, daß keine wesentliche Abzweigung wirtschaftlicher Mittel für außerwirtschaftliche Zwecke nötig war und die Umstellung des Westens auf Rüstung der französischen Wirtschaft nur die Vorteile industrieller Höchstkortjunktur und eines lange nicht erlebten Exportbooms gebracht hat. Der Index der Industrieproduktion ist von 119 im Januar 1949 über 126 im Januar 1950 auf nicht weniger als 140 im Januar dieses Jahres gestiegen. Trifft die offizielle Berechnung der gegenwärtigen Produktionsreserve zu, dann beträgt sie nur noch 7 v. H. Die Industrie ist also ihrer Maximalproduktion nahe. Der Index der Baumaterialien-Industrie hat 203, der der Autoindustrie 172 und der der Schwerindustrie 162 erreicht. Die Arbeitslosigkeit ist praktisch resorbiert. Der Beschäftigtenindex ist von Januar 1950 bis Januar 1951 von 113,2 auf 115,7 gestiegen, die durchschnittliche Arbeitswoche von 44,5 auf 44,9 Stunden. Die Produkt tivität je Mann und Schicht ist im Kohlenbergbau von 617 kg im Jahre 1948 auf 500 kg erhöht worden.

Doch jetzt beginnt die internationale Rohstofflage das Kernproblem der französischen Wirtschaft zu werden, die von Rohstoff-Importen entscheidend abhängig ist (bei Zinn 100 v. H., Baumwolle, Wolle, Kupfer v. H. und Zink 40 v. H.). Die nur geringfügige eigene Rüstungsproduktion, ziemlich bedeutende Rohstoffvorräte und die ausgezeichnete Verfassung der Zahlungsbilanz haben bisher Engpässe in der Rohstoffversorgung noch nicht aufkommen lassen. Denn während Frankreich zwischen 1945 und 1949 von 1777 t Gold nicht Weniger als 1312 verloren hat, konnte das Land seinen Bestand an Gold (rechnet man die verfügbaren harten Devisen am) im Vorjahr wieder um 473 t vermehren. Und dies trotz des Abbaus der Marshall-Hilfe, dank der ersten Phase der Rüstungskonjunktur, die für Frankreich eine nie erträumte Exportkonjunktur gewesen ist. Von einem Defizit in der Höhe von 67,7 Mrd. in der ersten Hälfte 1950 ist der Außenhandel im zweiten Halbjahr 1950 mit 67,6 Mrd. aktiv geworden, hat sich also in wenigen Monaten um nicht weniger als 135,4 Mrd. verbessert. Es verdient Erwähnung, daß zu diesem Erfolg nicht nur die Industrie, sondern ebenso die Landwirtschaft beigetragen hat, die längst nicht nur die heimische Versorgung sicherstellt, sondern eine nennenswerte Exportwirtschaft geworden ist.

Jetzt aber ist die zweite Phase der Rüstungswirtschaft erreicht, und sie wirft ihre ersten Probleme auf. Der Preisindex der importierten Rohstoffe hat sich gegenüber einem Durchschnitt von 100 im Jahre 1949 auf 212,5 entwickelt, während der Preisindex der exportierten französischen Industrieprodukte mit 127 weit nachhinkt; die Folgen für die Handelsbilanz können nicht ausbleib en. Schon im Januar konnten die Exporte nur noch 71 v. H. der Importe decken, und die Gespenster des Handelsbilanz-Passivum und der Inflation sind in eine Nähe gerückt, die um so bedrohlicher ist, als Frankreich in diesem Jahre auch direkte Rüstungslasten zu tragen haben wird. Wenn die Regierung nicht sehr klug operiert, wird Frankreichs Wirtschaft sehr bald mit gedämpftem Trommelschlag marschieren müssen.