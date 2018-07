Von den gemeinsamen Einrichtungen und Or ganisationen der vier Siegermächte ist in Deutschland nur noch ein Gefängnis übriggeblie en. Es ist das Spandauer Militärgefängnis, in dem die sieben Kriegsverbrecher des ersten Nürnberger Prozesses von den vier Besatzungsmächten gemeinsam bewacht werden. Dort sitzt auch der beute 78jährige Freiherr Constantin von Neuüath. 1946 wurde er in Nürnberg als Kriegsverbrecher ZM 15 Jahren Zuchthaus verurteilt, Neurath war ein loyaler Diplomat der alten Schule. Er hat dem Teufel gedient, ohne kranker, alter Mann. Der württembergisch baflische Landtag hat mit großer Mehrheit einen Antrag angenommen, in dem die Landesregierung ersucht wird, für die Freilassung Neuraths zu plädieren. Neurath ist Württemberger, Aber noch bevor die württembergische Regierung oder Öie Bundesregierung irgend etwas unternommen flftt hat die Alliierte Hohe Kommission abgewinkt: Ein Gnadenakt sei nur durch Viermächtebeschluß zu erwirken — Aber Viermächteeescbiässe gibt es nicht mehr. P. H.

