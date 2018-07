Mannheim, im Juni T ie Höllenmaschine" (La machine infernale ) J von Jean Cocteau, die das Nationaltieater Mannheim jetzt als Eröffnungsvorstellung seiner neuen StudlbBähne im Athene Saal der Kunsthalle zur deutschen Erstaufführung brach, fet immerhin schon siebzehn Jahre alt. Als sie 1934 herauskam, sprach rfner der namhaftesten französischen Kritiker von "Cocteaus ewigem Refrain auf seine Gassenhauer von 1925". Doch dem "Orphee von 1925 gegenüber ist eine wesentliÄe Erweiterung und Vertiefung der geistigen Perspektiven fesizustell en: was damals nur eine rechf fronisch gesehene Mythologie bedeutets und über weite Strecken ein juxhafter Bürgersohreck war, ist diesmal — trotz aller ausgedehnten spöttischen Arabesken — die erbarmungslose Auflösung des hellenischen Sch cks alsglaub6ris fni Räderwerk jener, "höllischen Maschine", derer steh die teuflischen GÖt£er zu ihrem Vergnügen bedienen "Lei dieux existente cest le diabie", steht als Motto darüber.

Was Sophokles aussparte, u n das Wesen des Tragischen zu unterstdelhsfl, hat Cocteau zum Mittelpunkt seines Stückes werden lassen ! er scheint fast wie, ein säkularisierter Sophokles, dar das einst In hdyiger Scheu Verschwiegene nu n mit der Analyse seirter eigenen Komplexe auszufüllen und interessant zu machen versucht. Sein 0<lips sieht sich dem seltsamen Zwitterwesen der Söhinx gegenüber, vor deren weibchenhaftem Teil er versagt und Zuflucht in den Armen seiner Mütter jokaste sucht j im Schief aber spürt er das Sdmldnafte dfesier Verbtedung und sehnt sich zum hermaiphrodMschen Wesen der Sphinx, da er nun von den Frauen enttäuscht ist. Die Sphinx aber, deren Liebe verschmähe ist, verdrängt ihre unerfüllten Wünsche in den Geschlecht sliaß, sie tötist die jungen Mahner von Theben und wünscht das grausigste Verderben auf ödipus herab. Der ist gefangen und verzahnt im Mechanismus der Komplexe, ein Spielzeug in der Haiid entgoftÖchter Däsnonen, und die Falle, die sie ihm stellten, ist unlösbar geschlossen. Was dem Menschen bleibt, sind auch hier wieder — ewige Triebfeder des Cocteauschen Schaffens — die Poesie unä der Ruhm, auch s?e nur Möglichkeiten dK Verdrängung und Übrrwindung seiner Kompkxe. Das alles hat Cocteau auf die haarscharfe Grenze von abgründigem Grauen und überlegener Ironie gestellt. Der Glanz seines Wortes ging allerdings Im Ungeschick der deutschen übe? tragung (Herbert Mühlbauer) verloren, und dien stilistischen Seiltanz zwischen Verzweiflung und Lachen hat die Regte nicht mitmachen können, Da die Inszenierung von Paul Riedy sich aher wenigstens an einen Tefi der geistigen Welt CQOteaus hielt, an das feuinetonistische Apercu, gewann die Aufführung doch ein bedeu |ames Niveau. Ulrich Seelmann Eggevert