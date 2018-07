Inhalt Seite 1 — Wenn Schulkinder streiken... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Claus Jacobi

Barmbeker Straße 30/32 ist ein großes, gelbes Haus. Links über dem Eingang steht in Stein gemeißelt: Volksschule für Knaben. Rechts über dem Eingang steht in Stein gemeißelt: Volksschule für Mädchen. Aber das ist heute nicht zu sehen, denn darüber hängt ein hölzernes Schild: Bezirksamt Hamburg Nord. Links werden in 28 Klassenräumen tagtäglich über 1000 Kinder in vier Schichten unterrichtet. Rechts sitzen in 28 Klassenräumen tagtäglich die Beamten von 24 Dienststellen. So ist das seit vier Jahren. Und darum sitzt der Drogist Hans Haider heute wegen Landfriedensbruch im Gefängnis.

Im Oktober vorigen Jahres hatten Barmbeks Eltern es satt. Ihre Kinder lernten nichts. Ihre Kinder gingen mal morgens, mal mittags, mal nachmittags zur Schule, ihre Kinder wurden wie Ölsardinen in ihre Klassenräume hineingepreßt. Alle schriftlichen Proteste waren vergeblich gewesen. Da forderte der Elternrat Eltern und Kinder durch Handzettel auf, sich am 13. Oktober um 7.45 Uhr morgens vor der Schule zu versammeln. Der erste Schulstreik in Hamburgs Annalen hatte begonnen. Vor der Großen Strafkammer 9 des Oberlandesgerichts hat er jetzt sein Ende gefunden.

Auf der Anklagebank saßen die sechs Mitglieder des Elternrats. Sie hatten den Schulstreik inszeniert. Einer von ihnen ist Angestellter der Kommunistischen Partei. Manche Leute versuchten, dem Elternrat daraus einen Strick zu drehen. Doch das mißlang; mißlang, weil eine Wahrheit auch dann eine Wahrheit bleibt, wenn sie zufällig von einem Kommunisten ausgesprochen wird. Im Laufe der mehrtägigen Verhandlung hatte der Staatsanwalt den Angeklagten vorgeworfen, Landfriedensbruch begangen zu haben. Unbewegt hörten die sechs in der vergangenen Woche ihr Urteil. Fünf von ihnen wurden freigesprochen; nur einen erwischte es. Weil er gegen zwei Beamte tätlich geworden war, erhielt Hans Härder sechs Monate Gefängnis.

Die Mädchen und Jungen, aus der Barmbeker Straße schwärmen noch immer von dem 13. Oktober. „Es war ein Heidenspaß“, so sagen sie heute. „Schade, daß wir keine Pistolen haben. Ordentlich dazwischen knallen, das wäre schön“, so sollen sie nach Aussagen der 61jährigen Oberfürsorgerin, Fräulein Götz, damals gesagt haben. Allein es gab auch ohne Pistolen genug Tumult. Als der Amtspförtner Köster ein Plakat von der Tür des Bezirksamtes abriß, auf das die Demonstranten gemalt hatten: „Wir fordern einen regulären Unterricht“, und als die ersten Beamten des Bezirksamtes versuchten, sich durch die fünfhundertköpfige Kinder- und Elternschar einen Weg zu bahnen, da kam es zu Schlägereien. Die alte Frage aller Schulhof-Prügeleien und Kriegsausbrüche – wer eigentlich angefangen hat –, sie konnte natürlich auch diesmal nicht gelöst werden. Hatte der Pförtner die Kinder, die Kinder den Pförtner, die Beamten die Eltern oder die Eltern die Beamten zuerst geschlagen –: wer wollte das entscheiden. Schimpfworte flogen durch die Luft, ein Apfel folgte, Beamte wurden gewaltsam gehindert, ihre geheiligten Amtsraüme zu betreten, und der Landesfriedensbruch war da. „So hatte es auch nicht werden sollen; die Sache ist uns aus der Hand geglitten“, gesteht der Elternratsvorsitzende Friedrich Petersen.

Frau Malchow, die Rektorin der Mädchenschule, die ursprünglich in dem jetzigen Bezirksamt Nord residierte und heute nebenan in der Knabenschule Asyl gefunden hat, sie spricht nicht gern vom Schulstreik. „Ich will keinen Artikel in der Zeitung haben“, sagt sie. Die Gute. Schon im Gerichtssaal hatte ihre Aussage ein Lächeln hervorgerufen, als sie gestand, sie habe während der Demonstration im oberen Stockwerk der Knabenschule eine Konferenz gehabt und keinen Lärm gehört, bis ein Beamter sie geholt hätte, „weil Unruhen stattfänden“. Die ganze Sache ist ihr schrecklich peinlich. Sie weiß, was die Obrigkeit von ihr hören möchte; sie weiß, wie die Dinge in Wahrheit liegen. Und also versucht sie zu schweigen.

Ihr Pedell ist da aus einem anderen Holz geschnitzt. „Wenn die Mädchen gehen, kommen die Jungen“, stöhnt er, „wenn die Jungen gehen, kommen die Mädchen. Oft warten sie aufeinander. Da bleibt keine Zeit, die Klassenzimmer zu lüften.“ Er hat nur allzu recht. Wer durch die ausgetretenen Steinthüre der Schule geht, an ausgestopften Vögeln und einer farbigen Reproduktion vorbei, auf der Luther gerade verkündet: „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders“, der prallt unwillkürlich zurück, wenn sich eine Klassentür öffnet. Heiße stickige Luft quillt heraus.