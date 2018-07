Manche Verordnungen haben ein ganz erstaunlich zähes Leben. Jedermann weiß, daß sie eigentlich längst überholt und daher außer Kraft zu setzen sind. Dahingehende Gesetzesentwürfe sowie Sachverständigengutachten liegen auch seit Monaten vor; aber es geschieht nichts. Gemeint ist hier die Dividenden-Stop-Verordnung. Es gibt heute kein stichhaltiges Argument mehr für die weitere Beibehaltung des Verbotes, mehr als 6 v. H. pro Jahr und Aktie auszuschütten. Im. Gegenteil: die Bilanzen zahlreicher Gesellschaften weisen Gewinne aus, die auch bei vorsichtiger Geschäftspolitik höhere Dividenden zulassen Außerdem ist die Bedeutung der Aktie als Finanziernngsmittel immer größer geworden; man sollte sie daher sorgfältiger denn je pflegen. Verstärkte Emissionen können auch nur untergebracht werden, wenn sie dem Käufer rentabel erscheinen. Vor allem ist Auslandskapital nur bei angemessener Verzinsung an Investitionen in Deutschland interessiert, da die Dividenden vieler ausländischer Gesellschaften 6 v. H. weit übersteigen. Endlich würde der Staat von höheren Gewinnen auch seinerseits profitieren, und die überhöhten Rücklagen mancher Gesellschaften, die zur Selbstfinanzierung geradezu herausfordern,würden abgebaut. Weshalb also wird die Aufhebung des Dividendenstops immer noch verzögert, und wo ist der diesbezügliche Gesetzesentwarf steckengeblieben? W.