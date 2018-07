Die oHV der Esso-AG. (früher Deutsch-Amerikanische Petroleum-Gesellschaft) genehmigte die Abschlüsse für die Jahre von 1943 bis zum 20. Juni 1948 sowie die DM-EB. Das AK, das sich ausschließlich in den Händen der Standard Oil Co. (New Jersey) befindet, wurde unter Einstellung eines Kapitalentwertungskontos von 30,2 Mill. im Verhältnis 1:1 auf 117 Mill. DM umgestellt. – Das AK der Ebano-Asphalt-Werke AG., das ebenfalls ausschließlich in den Händen der Standard Oil Co. (New Jersey) ist, wurde nach Genehmigung der Abschlüsse für die Jahre von 1943 bis zum 20. Juni 1948 im Verhältnis 1:1 auf 12 Mill. DM umgestellt. Das Kapitalentwertungskonto beträgt 3,35 Mill. DM. Die schweren Kriegsschäden wurden ausgeglichen und der weitere Ausbau der Raffineriekapazität begonnen.

– Die Gesellschafterversammlung der BP Benzin- und Petroleum – Gesellschaft mbH. (vormals Olex) genehmigte die DM-EB und setzte das Gesellschaftskapital von 60 Mill. RM auf 30 Mill. DM neu fest. Die Rücklagen betragen 7,35 Mill. DM. Die Gesellschaft, deren Geschäftsanteile sich ausschließlich im Eigentum der Anglo-Iranian Oil Co. Ltd., London, befinden, legte auf Grund der Kriegsfolgeschäden 1948 und 1949 noch Verlustabschlüsse vor, während 1950 wieder ein Gewinn erzielt wurde.

Die Albert Hirth AG., Stuttgart-Zuffenhausen, hatte im Geschäftsjahr 1950 einen Gewinn von 0,09 Mill. DM, der sich um den Verlust aus 1948/49 auf 0,76 Mill. DM vermindert. Auf das AK von 1,6 Mill. DM wurden 4 v. H. Dividende ausgezahlt; der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Auf der HV der Deutsche AG. für Nestle-Erzeugnisse, Lindau/Bodensee, wurde die DMEB festgestellt und das Grundkapital von 5 Mill. RM auf 7,5 Mill. DM aufgestockt. Per 31. Dezember 1948 konnte ein Reingewinn von 0,266 Mill. DM erzielt werden, aus dem man 3 v. H. Dividende auszahlt. Der Rest wird vorgetragen.

Die Bilanz der Bremer Silberwaren-Fabrik AG., Bremen-Sebaldsbrück, weist einen Reingewinn einschließlich Vortrag aus 1949 von 0,087 Mill. DM auf, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.