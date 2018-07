So nannte sich eine Tagung der Evangelischen Akademie in Tutzing. Aber als kurz vor ihrem Abschluß einer aufstand und bat, auch einmal etwas zum Thema sagen zu dürfen, da fand sich die Zeit nicht mehr. Seltsamerweise ist das Thema, ungesagt, aber in der Atmosphäre immer gegenwärtig gewesen. So, wenn Ernst Penzoldt sagte: „Gott hat Humor, denn er hat den Menschen geschaffen“, oder wenn er davon sprach, daß die beste Zeit für Humor wäre, wenn der Mensch unter dem Galgen stände, die Schlinge schon um den Hals. Heute, wo wir alle tatsächlich unter dem Galgen stehen, müßte also der Humor förmlich blühen. Wir wissen, daß er es nicht tut. Ist der Satz aber wahr, dann sagt er etwas aus gegen den Menschen. Da das Lachen den Menschen vor dem Tiere auszeichnet, verliert der Mensch mit dem Lachen einen Teil seines Menschseins. Das Lachen, das Befreiung sein soll, ist nur noch Krampf und Reflex. Man hat es gelernt, so übt man es denn.

Dr. Rudolf Didczuhn, der Leiter der Unterhaltungsabteilung des Bayrischen Rundfunks, sagte: „Man kann sich nicht vorstellen, was für eine Bereitschaft zum Lachen bei unseren Hörern vorhanden ist. Kein Witz kann dumm und schal genug sein. Er wird belacht.“ Man will lachen. Man läuft dem Lachen nach, man sucht das Lachen. Wieder Beweis dafür, daß es tatsächlich verlorenging.

Der Münchener Nervenarzt Dr. Max Mikorey meinte, das Leben des Menschen sei Sammeln von bösen Erfahrungen. Das Lachen löse diese auf, es befreie. Das Weinen befreie auch, aber von langwierigem Kummer und Schrecknissen. Das Lachen dagegen von momentanen. Solange wir also in unseren Bunkern sitzen und warten, wird uns dies Lachen verwehrt sein. Mikorey erwähnte noch das kämpferische Lachen, das Lachen als Waffe. Aber da Angst das Hervorstechende unseres Lebens ist und da Lachen und Angst einander ausschließen, fällt auch das für uns fort. Für die dritte Art des Lachens, die Mikorey nannte, das boshafte Lachen, das Auslachen, dazu fehlt es uns an Bosheit. Der Fuchs lacht so. Nicht die Schafe.

Wenn Walter Kiaulehn den Ratschlag gab, man möge die Kinder aus ästhetischen Gründen nicht daran hindern, Bucklige, Einbeinige und sonstige Krüppel auszulachen, damit sie ihr Lachen daran anspitzen könnten, so hat das also viel für sich. Man muß allerdings wie Kiaulehn glauben, daß die Ästheten den Menschen besser bessern können als die Moralisten. Ästhetik, sagte er noch, sei der Moral überlegen, weil sie diese miteinschließe. Und ein Pfarrer ergänzte das dahin, daß die Ästhetik die göttliche Ordnung sei. Da der Mensch Gott untergeordnet ist und die Moral der Ästhetik, könnte man daraus schließen, daß die Moral die menschliche Ordnung sei. Vielleicht wäre es also gut, erst einmal hier das verlorene Lachen zu suchen.

Otto von Taube, der über das „Lachen der Heiligen“ sprach, bewies an Beispielen, daß die Heiligen, wenn sie lachten, Moralisten waren. Und ein anwesender Psychiater ergänzte Taube dahin, daß er fragte: „Müssen wir, um wieder das Lachen zu lernen, heilig werden? Oder haben wir es verloren, weil wir die Heiligkeit verloren haben?“ Taube, der seine Heiligen sehr liebt und sie liebenswert zu machen verstand, erwiderte, über dieses Problem habe er noch nicht nachgedacht, er hielte es jedoch für sehr wichtig.

Aber vielleicht ist dieses Problem gar nicht so schwer zu lösen, wenn er an den heiligen Juniperus denkt, der, von seinem hohen Ordensgeneral ausgezankt, diesem nur voller Mitleid auf den Mund sieht – der arme Mensch muß ja ganz heiser werden vom Schreien – und ihm deswegen nachts um halb eins noch einen Mehlbrei kocht, ihn aus dem besten Schlafe weckt, und als der Obere wütend schreit, er solle sich scheren, ihm die Kerze reicht und sagt: „Bitte, halte mir das Licht! Dann esse ich den Mehlbrei selber.“ Verlorene heilige Einfalt. Verlorenes Herz. Verlorenes Lachen!

Wenn man über das Lachen redet – heißt es – dann ist es bereits vorbei. Wenn man aber nicht darüber redet, auch dann bleibt es fort. Liegt es zuletzt an dem, was Fritz Benscher von unseren heutigen Menschen sagte: „Jeder rupft den andern. Wer zuletzt rupft, rupft am besten“?

Heinz Ulrich