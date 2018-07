Inhalt Seite 1 — Der Teufel an seine Großmutter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Otto Brües

adame, wir wissen, daß wir in einem ebenso fragwürdigen wie dauerhaften Verhältnis zum Schöpfer des Himmels und der Erde stehen. So bedeutet auch für uns ein Säkulum nur einen Wimperschlag. Immerhin gibt es Anlässe, sich dieser Zeiteinteilung zu erinnern, wie jetzt, wo er am 12. Juli vor hundert Jahren mit dem Händchen der Ehrenlegion im Frack abgeschiedene Monsieur Daguerre von seinen dankbaren Verehrern in aller Welt gefeiert wird. Er hat durch ein optisches Instrument inzwischen soviel Unheil angerichtet, daß unsereins sich vor sublimem Vergnügen die Hände reiben oder hineinspucken dann ... neben diesen Daguerre gehören sein Gesell Niepee, sein jüngerer Wettbewerber Tallot, sein Landsmann Bayard in eine deftig stinkende Höllenkumpanei, dazu noch mancher Bursche sonst.

Schon die Voraussetzung, Madame – mir juckt mein zottiges Fell! So recht naturwissenschaftlich, experimentell, „Wissen ist Macht“ und ähnlich – als ob damit schon etwas gewonnen wäre, Welt und Menschen in beliebig vielen „Abzügen“ wiederzugeben, „wie sie sind“ – ich sehe ganz davon ab, daß sie den Menschen, wie der Philosophiestudent im ersten Semester erfährt, nur so scheinen. Wir sind uns einig, man kann mit Geschmack photographieren, den Ausschnitt klug wählen, das, fertige Bild propre zurichten, kurzum, dies Handwerk meistern – gut, es gelingt zumal Leuten, die sich sonst auch, hätte Daguerre die Photographie nicht erfunden, in der Welt umgesehen hätten; und in sie hinein geschaut ... aber auch die nehmen das „Schwarz und Weiß“ so wichtig, wie das „Schwarz auf Weiß“ und unterschlagen, daß vor ihrer Wiedergabe, deren sie sich rühmen, ein derartiger Betrug steht, klein und unauffällig, ein Betrug immerhin: nicht sie selber zeichnen auf, was sie sehen, es tut’s die Lupe, tut’s das Licht ...

Sie nennen’s zwar himmlisch, aber ersetzen das, was Aug’ und Hand tun sollten, die edelsten Organe, durch eine Mechanik ... und jedesmal, wenn sie das Licht, das sie himmlisch nennen, durch die Linse jagen, paktieren sie (vielfaches Lob dem Daguerre!) mit uns. Im Anfang blieben die noch vorsichtig, sie pirschten auf ihre Beute wie der Jäger auf das Wild – eine kurze Zeit, bis das Gift sich tief in ihr Denken gefressen hatte. Zuerst glaubten die Herren Fachleute, päter glaubte jedermann, ein Stück Welt oder Mensch nachzuschaffen; aber es war, wie das die sieben Deutschen in ihrer National-Epopöe so recht geschmacklos und zum Teufelsvergnügen schildern: nicht Günther bezwang die Walküre Brunhild, sondern ihr Siegfried in der Tarnkappe; nicht Aug und Hand spiegeln die Welt, sondern die Linse zusamt der lichtempfindlichen Schicht!

Aber das alles war nur ein Anfang: da jedermann photographiert, sehen diese Menschen die Welt nicht mehr vor unzähligen Abbildern, sie schauen gar nicht mehr hin, wenn sie den lieben, kleinen Teufelsbetrug verüben, sie verwechseln die Kopie mit dem Original, und das, Madame, ist ihr Abfall vom Weltschöpfer, unser gewonnenes Spiel und lohnendes Geschäft! Sie spüren, von den lauten Siegen ihrer zweischneidigen Technik berauscht, deren leisen und noch machtvolleren Sieg nicht einmal, den der Photographie; – wo sie das kostbarste, was ihnen von dem alten Herrn dort oben geschenkt ist, das Auge, die Hand, durch einen Trick ersetzen, steigt über sie die Maschine stärker als je ... welch saftige Höllenbrätchen gibt es immer, wo sie, statt sich von ihren Apparaturen bedienen zu lassen, deren willige Diener werden!

Manchmal sind ja die Jünger dieses Jacques Mandé Daguerre zu meinem Verdruß auf einem für die Menschen rechten Weg: wo sie Dinge photographieren, die sie mit bloßem Auge kaum oder gar nicht sehen, den Schlag eines Herzens, den Kampf der weißen und roten Blutkörperchen untereinander und – hihi! – die Zerspaltung eines Atoms – Dokumente mit einem Wort, Dokumente des sonst kaum Erschaubaren. Mir ist das, entre nous, immer ein bißchen peinlich: sie könnten dabei demütig werden, womit sie der Hölle verloren sind, und dahinterkommen, wie weit das Wissen Ohnmacht ist, was uns um die Gelegenheit bringt, ihnen Beinchen zu stellen.

Dieser Franzmann hat sich, als er seine kleinen blassen Bildchen zu fixieren suchte, große Dinge geträumt, hoffärtige; daß er nun auch Menschen und Dinge fixiert, wie sie sind. Daß er den Kindern Evä nun das Schauen aberzöge, hat er sich gewiß nicht träumen lassen. Juckt’s dich nicht auch, chere mère, wo’s einen nur jucken kann, wenn sie sich auf eine Reise rüsten, Filme beschaffen, die Strahlenfalle richten und unterwegs sind? Wo der Urgroßvater noch lange verweilt hätte, suchend und schauend, um dann schlecht und recht etwas abzuzeichnen – flugs ziehn sie heute den Belichtungsmesser aus der Tasche, machen flugs ein Dutzend Aufnahmen, wählen sich später ein paar davon aus – ha, denkt solcher Höllenaspirant, sind sie nicht besser als die Skizzen der Ahnen?