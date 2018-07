Daß ein Dichter selbst einen Band seiner Briefe herausgibt, ist ungewöhnlich und wohl nur dann zu rechtfertigen, wenn diese Briefe ein Stück seines Werkes sind. Von der Auswahl, die Hermann Hesse als Festgabe zum sechzigsten Geburtstag seines Verlegers zusammengestellt hat („Briefe“. Suhrkamp Verlag, Berlin-Frankfurt a. M., 431 S.), gilt das in einem fast paradoxen Sinn: ohne sie würde sein dichterisches Werk, das lyrische und das erzählende, nur wie ein Torso auf die Nachwelt kommen – und doch sind sie fast allesamt nicht Produkte freier Eingebung, sondern aufgenötigte, ja bisweilen erpreßte Kommentare zum Nerv dieses Werkes. Die meisten Adressaten sind Unbekannte, Leser, Beschwerdeführende oder Ratsuchende, denen Hesse antworten muß, weil sie ihn persönlicher ansprechen als es Freunde oder Bekannte wagen würden. Ihre zudringliche Dreistigkeit gestattet keine schnöde Abweisung, denn sie ist nur die unbeholfene Aussage einer verzagenden Existenz. Ihrem Anruf vermag sich Hesse nicht zu entziehen,-und so entsteht, über zwanzig Jahre hinweg, jene Kette von mahnenden, zurechtrückenden, vorsichtig rügenden oder ermunternden Episteln, die die eigene Existenz Hesses ebensowohl bekunden wie abdichten sollen. Denn dies ist die denkwürdige Widersprüchlichkeit seines trotz aller kastalischen Ferne stets öffentlichen Daseins: je mehr er sich vor dem Betrieb, dem literarischen, dem politischen und dem kirchlichen, verschließt, desto lebhafter wird er als Wegweiser, als Seelenführer, als Prophet in Anspruch genommen. Es hat ihm nichts geholfen, daß er sich von jeder direkten Aktion fernhielt und sich in Montagnola den Elfenbeinturm mit der Aussicht ins Morgenland und in die Zeit nach allen Kriegen baute; die Belagerer kommen doch – eine unüberhörbare Schar von Verlassenen, Hoffenden, Sehnsüchtigen, und jeder meint unbesonnen, gerade für ihn müsse der Türmer, der menschenscheue, Zeit und Kraft übrig haben.

Und das Große ist: sie verlangen nicht umsonst, daß er ihnen erscheine. Er opfert ihnen Stunde um Stunde seiner Muße – bis zum Verzicht auf die dichterische Arbeit selbst und auf alles, was neben ihr ein „Privatleben“ zu nennen wäre. Christian E. Lewalter