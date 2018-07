Von Henry Hemmer

Für den Schwimmlehrer ist Baden eine Arbeit, für den pensionierten Beamten Holzhacken eine Erholung. Erholung ist nichts Absolutes, sondern nur immer das Gegenteil der gewohnten, leidig gewordenen Aktivität oder Untätigkeit, von dem augenblicklichen Zustand überhaupt. Der vielseitig in frischer Luft beschäftigte Matrose erholt sich in verrauchten Hafenkneipen und der Schlaraffe wahrscheinlich auf einer Galeere.

Es handelt sich also um einen Ausgleich. Dieser Ausgleich wird im Naturzustand instinktiv und unbeschwert vollzogen, ist aber bei spezialisierten Berufsmenschen eine schwierige, mühevolle Sache. Die Mehrzahl ist unfähig, den überanstrengten Körper in einen Zustand absoluter Ruhe zu versetzen. Wir flegeln uns hilflos herum ohne die widerspenstigen Muskeln, die nicht locker lassen wollen, entspannen zu können.

Ein sicheres Mittel, zur Entspannung zu kommen, ist – o Hohn! – weiterarbeiten, anders arbeiten, die bockenden Muskeln zum Loslassen zu zwingen, indem man andere vernachlässigte anstrengt. Der Briefträger, der Kellner muß, um seine überanstrengten Beinmuskeln zu erholen, die Armmuskeln stets durch Rudern in Bewegung setzen. Erst nachdem er sich andersherum ermüdet hat, gelangt der erholungsbedürftige Mensch zur Ruhe. Ganz auszugleichen ist die ständige einseitige Betätigung überhaupt nicht mehr. Der Körper gerät schließlich in einen verbogenen Zustand, so daß man den Menschen nach Haltung und Bewegungen ihren Beruf ansehen kann. Auch ist es nicht der Mensch, sondern bestenfalls sein Körper, der zur Ruhe kommt.

Der Geist ist im Leben, namentlich dem heutigen, kaum überhaupt zur Ruhe zu bringen. Er rumort nach den Arbeitsstunden weiter, wo er manchmal viel geistvoller wird, und betätigt sich selbst im Schlafe bisweilen auf die boshafteste Weise. Alles, was man hienieden zur Beschwichtigung des Geistes tun kann, ist, ihn von einem aktiven in einen passiven, Beschaulichen Zustand zu versetzen. Darin sind die Orientalen Meister und unter diesen wieder die Yogis. Bei uns sind dafür Versuche beliebt, den Geist durch Alkohol zu besänftigen, was jedoch manchmal ganz andere Effekte hat. Gut gemeinte Vorschläge, den Geist zum Ausgleich auf andere Betätigungsfelder überzulenken, werden meist mit Empörung zurückgewiesen. Wer wagt es, einem Notar oder Astronomen zur erholenden Abwechslung eine Beschäftigung mit Liebeslyrik oder Darmkrankheiten vorzuschlagen. Es ist schon ungewöhnlich, einem Mathematiker Sport anzuraten, obwohl gerade der Sport eine gewisse rechnerische Seite hat.

Wie selten das am Ende all dieser komplizierten Erholungstechniken stehende Ideal des Nichtstuns und Passivseins, nämlich das altehrwürdige und so sehr im Gegensatz zu unserer Zeit stehende dolce far niente erreicht wird, zeigt der im Vergleich zu den Arbeitsstätten außerordentlich unharmonische Anblick der Kurorte. Die Mehrzahl der Gäste quält sich mit stümperhaften Versuchen zum Faulenzen ab, um schließlich zu einer verzweifelten Tätigkeit zu greifen, Kreuzworträtsel zu lösen, Skat zu kloppen oder andere Kurgäste zu quälen. Zur Überbrückung der Schwierigkeiten bieten die Kurorte allerhand Gelegenheit zum Amüsieren. Ich hatte einen Bekannten, der immer von den Kneipen an den Schreibtisch zurückgestürzt war (statt umgekehrt) und sich von den Widerwärtigkeiten des Lebens durch Arbeit erholte. Er ist daran zugrunde gegangen. Nur die Götter bringen es fertig, sich zu erholen, indem sie etwas erschaffen; was sie allerdings schon lange nicht mehr getan haben. Das wäre die beste Erholung für uns alle, wenn Gott eine neue Welt erschaffen würde.