Es waren nicht nur die Sozialisten der westlichen Länder, die dieser Tage in Frankfurt am Main auf dem 8. Sozialisten-Kongreß beschlossen, die Internationale wieder zu errichten, auch die Exil-Sozialisten Mittel- und Osteuropas waren vertreten. So wird nun hoffentlich wieder etwas lebendig von der großen Tradition jener brüderlichen Solidarität der Sozialisten aller Länder.

Als sich im September 1864 in London die englischen und französischen Arbeitervereine zur Ersten Internationale zusammenschlössen, da konnte niemand ahnen, daß die Namen, die am Anfang dieser revolutionären Bewegung standen, dem kommenden Zeitalter die Prägung geben würden: Marx, Bakunin, Blanqui... Viele Wandlungen hat die sozialistische Internationale seither durchlaufen, schwere Auseinandersetzungen mit der kommunistischen Internationale durchgestanden, zwei Weltkriege und die Anfechtung nationaler Ambitionen und Gegensätze hatten sie fast ausgelöscht, und doch haben sich jetzt die Sozialisten von 33 Ländern wieder in eine gemeinsame Front eingereiht. In eine Front, die heute nicht mehr allein gegen den Kapitalismus steht, sondern zugleich gegen den Kommunismus, die abtrünnige marxistische Bruderpartei von ehedem. Nie hat eine Partei eine so schwere Aufgabe vor sich gehabt. Die Vater der heutigen Sozialisten hatten es leichter. Sie verkündeten offensive Parolen für eine Gesellschaft der Zukunft, sie waren die Männer von morgen und vor allem – sie kannten noch nicht den Konflikt zwischen sozialer Gleichheit und Freiheit. Erst die modernen Diktaturen haben ihn gelehrt und die sozialistischen Parteien genötigt, manches umzudenken.

„Es gibt keinen Sozialismus ohne Freiheit“, so heißt es darum heute in den Deklarationen der neuen Internationale, die zunächst als sozialistische Prinzipien formuliert wurden. Und weiter „die wirtschaftlichen Ziele der sozialistischen Politik: Vollbeschäftigung, Produktionssteigerung, stetige Vergrößerung des Wohlstandes und gerechte Verteilung der Einkommen und Vermögen kann nur durch demokratische Kontrolle und Planung erreicht werden ...“ „Sozialistische Wirtschaftsplanung bedeutet nicht, daß alle wirtschaftlichen Entscheidungen von der Regierung oder von Zentralbehörden getroffen werden, denn wirtschafliche Macht soll soweit wie möglich dezentralisiert werden ... Wirtschaftliche Planung erfordert auch nicht die Kollektivierung aller Produktionsmittel, sie ist vielmehr vereinbar mit der Existenz von Privateigentum auf wichtigen Gebieten, beispielsweise in der Landwirtschaft, im Handwerk, im Kleinhandel und in der Klein- und Mittelindustrie.“

Das sind nicht mehr die Prinzipien weltfremder Ideologen, das ist aber auch nicht mehr das Offensiv-Programm entschlossener Revolutionäre, das ist vielmehr ganz schlicht das Ergebnis vieler schmerzlicher Erfahrungen und Enttäuschungen – aber was könnten wir alle miteinander Besseres tun als aus der Geschichte lernen. Dff