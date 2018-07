Als Jochen Klepper seinem großen Roman „Der Vater“ als bewegendes Supplement die Briefe Friedrich Wilhelms des Ersten und Wiedergaben der von diesem gemalten Bilder folgen ließ, gab er dem Band die lateinische Devise als Überschrift, die der malende Preußenkönig unter seine Gemälde zu setzen pflegte: „in tormentis pinxit“. Unter Qualen gemalt. Heute, da Kleppers Leidensweg und Untergang – der Dichter ging Ende 1942 gemeinsam mit Frau und Tochter in den Tod – von gerüchthafter Entstellung gereinigt sind, begreift man die Devise des malenden „Soldatenkönigs“ als das Schicksalswort seines Autors. Bald nach Erscheinen jenes Romans war Klepper aus der Schrifttumskammer ausgeschlossen und einer Sonderbeaufsichtigung durch das Propagandaministerium unterstellt worden, das ihm die Betätigung als Schriftsteller nur mit der Klausel jederzeitigen Widerrufs gestattete. Ein tantalidisches Ringen mit der feindlichen Umwelt unterhöhlte Kleppers schöpferische Kraft. Die Grundlegung eines neuen, umfassenden erzählerischen Vorhabens reifte unter immer noch anwachsender Pression, die zeitweise zu mildern wohl nur einem Freunde wie Reinhold Schneider gelang. Was Klepper in Angriff genommen hatte, ehe ihn das Regime in den Tod zwang, war eine Geschichte des ersten deutschen evangelischen Pfarrhauses – in Gestalt einer die Persönlichkeiten Luthers und der Katharina von Bora in ihrer humanen Substanz von Grund auf erhellenden Romandichtung. Nur das erste Kapitel dieses Wurfs von fast erschreckender Weite hat Klepper vollendet. Es ist jetzt unter dem Titel „Die Flucht der Katharina von Boraoder die klugen und die törichten Jungfrauen als Kleppers literarisches Vermächtnis zugänglich geworden. (Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 254 S., Leinen 8,80 DM.) Daneben dokumentiert der von Karl Pagel feinfühlig geordnete Band in Auszügen aus Kleppers Tagebuch sowohl die Werkgeschichte jener Fragment gebliebenen Romandichtung „Das ewige Haus“ als auch die Stadien von Kleppers eigener Passion. Zu welcher reinen, gesammelten Wirkung sein stilles Erzählertum berufen war, erweist Kleppers Neudichtung der historischen Flucht der neun Nonnen aus dem Kloster Marienthron mit starker Eindrücklichkeit. Das schicksalhafte Wagnis dieser „klugen Jungfrauen“, die „Last der Welt“ hinzunehmen, wird als echte Aventüre wie als keiner Frivolität zugängliche Notwendigkeit sinnfällig.

Hansgeorg Maier