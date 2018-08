90 Milliarden Mark, so sagte Hitler bei Kriegsbeginn, seien seit 1934 für die deutsche Rüstung ausgegeben worden, also 15 Milliarden durchschnittlich im Jahr. Deutschland war damals voll von Truppen und Waffen und beherrschte mit ihnen vier Jahre lang alle Kriegsschauplätze.

90 Milliarden Mark in fünf Jahren, das waren damals, je nach Umrechnungskurs 22 bis 36 Milliarden Dollar. Die Amerikaner haben allein im Jahre 1950, veranlaßt durch die Koreakrise, etwa 30 Milliarden Dollar oder 125 Milliarden Mark für ihre Streitmacht ausgegeben, und die doppelte Summe ist für das jetzt beginnende Finanzjahr 1951 vom Kongreß genehmigt worden. Trotzdem sieht man, abgesehen von den Erfolgen im Koreakrieg gegen einen technisch. unterlegenen Gegner, nicht allzuviel davon.

(Der Militärexperte der New York Times hat dieses Rätsel jetzt einigermaßen aufgeklärt. Die Ausrüstung einer einzigen Panzerdivision kostet heute allein 225 Millionen Dollar, die Aufstellung einer Infanteriedivision kostet 70 Millionen gegenüber 19 Millionen am Ende des zweiten Weltkrieges. Ein 10,5-Sturmgeschütz kostet jetzt sechsmal soviel wie 1939 eine 10,5-Kanone mit Zugmaschine. Die Preissteigerungen zusammen mit den technischen Verbesserungen und der notwendigen Erhöhung der Feuerkraft der Einheiten haben also die Kosten vervielfacht. Und schließlich erfordert – der Transport und die Versorgung der US-Truppen in jedem kommenden Kriege über viele tausend Kilometer hinweg – wie schon heute in Korea – geradezu Unsummen. So erklärt es sich, daß trotz der gewaltigen Ausgaben vorläufig nur zwei Panzerdivisionen, zwei Luftlandedivisionen und 14 Infanteriedivisionen im aktiven Dienst stehen, deren Feuerkraft allerdings etwa so groß ist wie die einer gleichen Zahl von Armeekorps im letzten Kriege. Für die Sowjets dürfte es sehr schwer sein, ihre Armee entsprechend zu modernisieren – zumal es diesmal ohne amerikanische Hilfe geschehen muß: Der technische Krieg ist eben so teuer geworden, daß selbst der Kreml diese Kosten nicht dadurch kompensieren kann, daß in seinem Hoheitsgebiet die Menschen immer billiger werden. H. A.