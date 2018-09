Auf dem Deutschen Konsumgenossenschaftstag, der diesmal in München stattfand, konnte Gustav Dahrendorf neben den 780 Delegierten aus der Bundesrepublik Genossenschaftler aus Dänemark, England, Schottland, Finnland, Holland, Jugoslawien, Norwegen, Österreich, Schweden und der Schweiz willkommen heißen. Besondere Aktualität erhielt die diesjährige Tagung durch die im Bundesfinanzministerium in Vorbereitung befindliche Neufassung der Durchführungsverordnung zum Körperschaftssteuergesetz, in dem vorgesehen ist, den Genossenschaften die nach der Währungsreform gewährte Steuervergünstigungen zu streichen. Carl Schumacher, Vorstandsmitglied des ZdK, betonte hinsichtlich der geforderten Besteuerung der genossenschaftlichen Rückvergütung, daß diese weder Rabatt noch Gewinnausschüttung, sondern eine typische Ausdrucksform der genossenschaftlichen Wirtschaft sei. Sie werde auf den Umsatz bezogen und sei deshalb eine nachträgliche Preisverbilligung für den genossenschaftlichen Abnehmer.

Auf die Delegierten der 296 Konsumgenossenschaften und der konsumgenossenschaftlichen Warenzentrale, die im Namen von 1,5 Millionen Verbraucherfamilien sprachen, machte es offenbar wenig Eindruck, daß Prof. Erhard dem Vorstand des ZdK seine positive Einstellung zum Genossenschaftswesen versicherte. Jedenfalls wandten sie sich zum Teil in scharfen Worten gegen den „rosaroten Optimismus“ des Bundeswirtschaftsministers und forderten nachdrücklich eine regulierte Marktwirtschaft: „Die Konsumbewegung ist“, so wurde von Gustav Dahrendorf wörtlich erklärt, „ihrem Wesen nach ein konstruktiver... Protest gegen alle unsozialen Tendenzen der Zeit und der herrschenden Wirtschaftsordnung.“

