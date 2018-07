Fan nehme handelsüblichen Portlsnd Zement, vermische ihn mit auf Zementstärke vermahlenem Eibsand, setze Chemikalien zu (Natronlaage nicht vergessen!), auch AluminiumPulver, bringe alles auf einen gewissen Wärmegrad, fülle dann ab, lasse einige Stunden "ziehen", um die Mischung zu einem porigen Gefüge aufzutreiben, und lasse dann erkalten. Das Ergebnis ist "Siporex", ein Baustoff, der je nach Verarbeitung und Anwendung 400 bis 800 kgdbm wiegt, 25 bis 60 kgqcm Druckfestigkeit auiVeist, hochisolier fähig ist und gesägt, gebohrt, genagelt nd geschnitten werden kann, Etwas Neues? Eine Revolution auf dem BauHiarkt? Vielleicht für traditionsgebundene deutsche Fachleute, nicht aber für die internationale Welt! Ehe Siporex GmbH in Essen (mit einer Tochter, der Siporex AG in Hambafg Neuengamme) wertet nur ein 20 Jahre altes schwedisches Patent aus. Um Stockholm werden heute täglich 1000 ebin Siporex produziert. Das Schwergewicht liegt auf der Erzeugung armierter Dachplatten. 95 v. H dies Platten werden in Schweden nach dem geschildertem "Rezept" (Patent) hergestellt. Bis zu 6 m Spannweite erreicht:man; in Neuengamme allerdings kommt man- vorläufig erst auf 5 ni. Aber die Produktion läuft ja auch erst seit wenigen Wochen Da wächst also ein Markenartikel heran, der — er ist ja leichter als Wasser — Fundieruftgskosten sparen und die Rohbattkesten- Senken

