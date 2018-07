Ein Nekrolog für Armin Knab

In Bad Wörrishofen starb Ende Juni der Komponist Armin Knab. Ein Unzeitgemäßer und Zeitloser, den eben darum die Zeit noch nicht in seinem vollen Werte erkannte. Sein Name prunkte nicht auf den Marktplätzen des großen Geltungsringens, auf den Rennbahnen des Tagesruhms, den Börsenveranstaltungen, die man gemeinhin „Musikfeste“ nennt. Schon viel, daß er es bei seinem 70. Geburtstag jedenfalls bis zum „Jubelgreis“ gebracht hatte, an dem man nicht vorübergehen konnte.

„Mein 70. Geburtstag war doch recht strapaziös, auch vorher schon durch viele Anfragen wegen der Programme usw. Natürlich ist’s auch erfreulich, ein so reiches Echo noch zu erleben“, schrieb Armin Knab im vergangenen März. Und eigentlich erlebte er dieses weite Echo erst jetzt zum ersten Male. Das Leben hatte ihm, vom Elternhaus zum Juristen vorbestimmt, auf mancherlei Art zugesetzt. Erst der mehr als Fünfzigjährige wurde durch den Ruf Fritz Steins 1934 seiner Lebensaufgabe als Kompositionslehrer an der Staatlichen Hochschule für Musik-Erziehung in Berlin zugeführt. Kurze glückliche Jahre folgten, bis Schon 1943 Heim und Habe eingeäschert wurden. Der gebürtige Franke ging in seine Heimat zurück, ins Lehrerhaus Kitzingen bei Würzburg. Selbst dort wurden die vorher in den Tresor des Schlosses Wässerndorf verlagerten Manuskripte und Partituren ein Opfer der Flammen. Auch von diesem Schicksalsschlag fand Knab zurück zum schaffenden Leben. Er schenkte der Musikwelt neue Werke, einer Welt, die ihn kaum kannte.

Wenn er auch nicht zu den „Repräsentativen“ gehörte, so haben sich doch angesehene Verleger seiner Werke angenommen, und eine musikalische Jugendbewegung hegte seine Lieder. Seine Tonschöpfungen, „die wirklich in der Stille geschaffen sind“ (Brief vom 19. Mai 1951), vermeiden den lauten Weg der Effekte und kennen nicht die mühsamen Konstruktionen mancher „Moderner“. Ihm ist jede propagandistische Regung fremd, auch jedwede „Richtung“ in der Kunstübung. Er schreibt einfach und klar, melodisch und „vom Singen kommend“, dennoch aber in einer durchaus modernen handwerksmeisterlichen Haltung seine zarte Lyrik in mehreren Hundert Sololiedern wie in ebenso vielen Chorsätzen nach ausgewählten Texten von George, Dehmel, Mombert, Brentano, Goethe, Eichendorff, Matthias und Hermann Claudius; er schreibt Kantaten, Klaviermusiken und Instrumentalwerke, deren viele noch ungedruckt sind. Dazu sein abendfüllendes Oratorium „Das gesegnete Jahr“, komponiert 1935 bis 1943. Auch diese Partitur verbrannte völlig, wurde aber aus erhaltenen Mikrofilmen wieder zusammengestellt und 1948 in Frankfurt, 1949 in Solingen, 1951 in Itzehoe, Holstein, aufgeführt. Dieses Werk der Altersreife vor allem kann als bleibendes Vermächtnis des Künstlers angesehen werden. Es ist aber nicht zu bezweifeln, daß sein gesamtes Schaffen, zumal es die Fähigkeit zur Popularität in bestem Sinne hat, noch bestehen, vielleicht sogar erst richtig zur Wirkung kommen wird, wenn vieles verblaßt ist, was ihm heute noch den Rang abzulaufen scheint.

Otto Spreckelsen