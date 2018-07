Das Notopfer Berlin, das die Einwohner der Bundesrepublik auf dem Lohnzettel und auf jeder Postsache sehen, erinnert täglich daran, daß mehr als 2 Millionen Westberliner ein Bestandteil Westdeutschlands sind und noch dazu ein sehr wichtiger. Dieses Erinnert-Werden ist manchmal notwendig – Der Belagerungszustand der ehemaligen Reichshauptstadt erforderte Hilfe von außen – aus dem Westen. Sie wurde gewährt, 1949 und 1950 entstammten 44 v. H. der Kredite und Zuschüsse für Berlin.aus amerikanischen (ERP- und Garioa-)Quellen, 37 v. H. aus der Bundeshilfe und der Rest aus privaten Krediten, vorwiegend aus Westdeutschland (einschließlich Refinanzierung der Berliner Zentralbank). Das Notopfer Berlin – der wichtigste Bestandteil der Bundeshilfe – erbrachte 1949 rund 330 Mill. DM und 1950 knapp 360 Mill. DM, das sind 7 und 7,50 DM je Einwohner und Jahr in Westdeutschland. Das Notopfer setzte sich 1950 folgendermaßen zusammen: 192 Mill. wurden durch die Arbeitnehmer, 74 Mill. durch Veranlagte, 42 Mill. durch Körperschaften und 50 Mill. DM durch Postsendungen aufgebracht.

Die Verwendung der Zuschüsse innerhalb Berlins ist so geregelt, daß aus ERP-Geldern nur Investitionen finanziert werden. Die Garioa-Mittel bestritten ursprünglich die Lebensmitteleinfuhren über die Luftbrücke und werden heute zu Notstandsarbeiten verwendet, denn Berlin hat 286 000 Arbeitslose. Die Bundeshilfe wird von der öffentlichen Hand zu Unterstützungszahlungen für Kurzarbeiter, Flüchtlinge und Arbeitslose verbraucht, unter denen sich zahlreiche Beamte ehemaliger Reichsdienststellen befinden. Die arbeitende Westberliner Bevölkerung trägt ebenfalls ein Notopfer, das sogar 11 DM je Einwohner erreicht, also bezogen auf den Kopf der Beschäftigten über doppelt so hoch ist als das westdeutsche Notopfer. – Im Wege der Einkommensverwendung dienen, große Teile des Notopfers der Bezahlung von Lieferungen aus Westdeutschland – Berlin ist mit monatlich 250 Mill. DM ein guter Kunde im Westen – fließen also wieder zurück.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Zuschüsse im wesentlichen eine konsumtive Verwendung finden; gewissermaßen um den zweifellos schwierigen status quo zu erhalten. Sollte es nicht möglich sein, in Zukunft einen noch größeren Teil der Gelder im Wege der Kreditgewährung als Investitionen zu verwenden, die die Wirtschaftsgrundlage erweitern und neue Arbeitsplätze schaffen? Es ist ganz klar, daß Berlin geholfen werden muß und auch weiterhin geholfen werden wird, doch scheint uns in einer Weiteren Kräftigung der Berliner Wirtschaft auf lange Sicht gesehen die wichtigste Voraussetzung für ihren bisher so erfolgreichen Abwehrkampf zu liegen. C. v. S.