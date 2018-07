Von Monat zu Monat – fast muß gesagt werden: von Jahr zu Jahr – schleppt sich die Remontage der meist erst nach der Währungsreform ausgeschlachteten Engpaß-Betriebe hin. Die Demontagen, einst in Schwerpunkten deutscher Produktionswirtschaft angesetzt, mit dem Ziel, auf lange Zeit Bremsklötze an den deutschen wirtschaftlichen Wiederaufbau zu legen, erfordern aber in ihrer so nachhaltigen Wirkung eine Fülle neuester konjunkturpolitischer Maßnahmen. Die von diesen Nachkriegsschäden durch Restitutionen, Demontagen, Reparationen usw. schwer geschädigte Industrie, zusammengefaßt in einer Notgemeinschaft, vermißt eine stärkere öffentliche Beachtung. Sie hofft, im Rahmen der Investitionshilfe einen gewissen Betrag erhalten zu können, weist aber darauf hin, daß diese privaten Gelder stärker als bisher durch Etatmittel von Bund, Ländern und Kommunen ausgeweitet werden müssen.

Der akute Kreditbedarf von etwa 1500 Betrieben liegt für 1951/52 bei 860 Mill. DM, der weitere bei etwa 436 Mill. DM. Thyssen, Reichswerke, Krupp, Blohm & Voß, Schiffsmotorenbetriebe, Docks, Chemie und Fahrzeugbau stehen hinter diesen Zahlen und mit ihnen hunderttausende von leeren Arbeitsplätzen und Millionen von Devisenerträgen künftiger Exportgeschäfte. Diese starke Gruppe brachliegender deutscher Wirtschaftskraft hat arge Schmerzen. Durch Ablehnung der Zusatzabschreibungen für Ersatzbeschaffungen über § 7a ist ihr die Selbstfinanzierung weitgehend unmöglich gemacht worden; die Selbsthilfeaktion der Wirtschaft will außerdem keine Rücksicht auf demontierte und nachkriegsgeschädigte Werke nehmen. „Wird aber die Remontage einer Vielzahl von Schlüsselbetrieben der verschiedenen Wirtschaftszweige verbummelt, dann rutschen wir von einem neuen Engpaß in den anderen und die ganze Selbsthilfe wird in Frage gestellt sein“, ist die Auffassung der nachkriegsgesdiädigten Werke. R.