Nur 10 000 Zentner von rund 50 000, die in den großen Hallen in Neu-Ulm lagern, hatte die vorsichtige Auktionsleitung der Deutschen Wollverwertungs GmbH, der Verkaufsorganisation der deutschen Schafzüchterverbände, in ihren Juni-Versteigerungskatalog aufgenommen, Die mangelnde Kauflust und die Geldknappheit überall, der vorzeitige Abbruch der norddeutsche Paderborner Auktion, aber auch die Absicht der Schafhalter, die alten Preise auf alle Fälle zu halten, hatten zur Vorsicht gemahnt. Die Verkäufer, die auf bessere Preise im Herbst rechnen, wollten mindestens bei den Maipreisen bleiben, also bei 17 bis 18 DM für reingewaschen, was für süddeutsche Wollen im Schweiß etwa 8 bis 8,50 DM bedeutet. Die Käufer aber wollten höchstens 16 bis 17 DM geben, weil sie hoffen, daß die neuen Überseenotierungen im September nicht höher liegen werden. Diese Differenz ließ sich nur bei besonders gut gepflegten und sortierten Partien überbrücken. Es blieben also rund 80 v. H. des Angebotes unverkauft. Teils wurde kein Gebot abgegeben, teils zogen die Schafhalter zurück, weil ihnen die Gebote ungenügend erschienen. Was dennoch abgesetzt wurde, lag etwa 10 v. H. unter den Maipreisen, damit 30 v. H. unter dem Höchststand vom Februar, aber immer noch 70 v. H. über dem Vorjahr.

Kein Wunder, daß die Stimmung flau und gedrückt war. Der nächste Auktionstermin für süddeutsche Wollen soll nun auf September verschoben werden, bis sich das Preisbild auf dem Weltmarkt „geklärt“ hat. Wer wird dann recht behalten, diejenigen, die an einen weiteren Preisanstieg glauben (weil neue Soldaten neue Uniformen brauchen) oder diejenigen, die von einem Abstoppen der internationalen Vorratskäufe einen Preisrückgang erhoffen? Einstweilen kann man warten. Die Läger reichen bis zur neuen Saison ... Bi.