Meine Haare werden dünn“, dachte Robert und hielt seinen Kopf ganz nah an den ungerahmten Spiegel, der zwischen den beiden zur Straße sehenden Fenstern seines Schlafzimmers hing. Die Uhr auf der Konsole schlug sechsmal. Es war Zeit, sich – auf den Weg zu machen. Aber wie jedes Jahr hatte Robert Angst. Er setzte sich auf den Bettrand nieder und wollte sich in der Dämmerung geborgen fühlen.

„Monsieur Robert“, rief die hagere Marie aus der Küche herauf. „Es wird Zeit, Monsieur Robert!“ Gehorsam erhob er sich, nahm das altmodische Lodencape um die Schultern, zog den breitrandigen Hut tief in sein gelbliches Gesicht und drückte mit der in einem abgetragenen grauen Zwirnhandschuh steckenden Rechten die Türklinke auf. An der Treppe blieb er stehen. „Monsieur Robert!“ Marie rief nun schon ärgerlich, in langgezogenem Ton. Er stelzte umständlich Stufe um Stufe hinunter. Marie strich sich eine struppige graue Strähne aus der Stirn, als sie ihm übertrieben knixend die Haustür öffnete. Er sah im ungewissen Licht der Laterne, daß die Nachbarinnen in den Fenstern lagen. Da stopfte er die Hände mit den grauen Zwirnhandschuhen tief in die Taschen seines Lodencapes und schoß mit zugekniffenen Augen wie ein Spießrutenläufer die Gasse zum Marktplatz hinab.

Von weitem sah er vor der Mairie Le Miracle stehen. Der Gendarm winkte ihm zu und schienderte drei Häuser weiter zum Lion d’Or. Dort setzte er sich in der verräucherten Gaststube an den kleinen Tisch neben der Theke. Fernand klappte den zerlesenen Kriminalroman zu und füllte ein Glas mit Calvados. „Monsieur Robert ist auf dem Weg“, sagte der Gendarm und nahm einen Schluck. Bis Fernand ein zweites und drittes Glas gefüllt hatte, war Robert eingetreten, hatte sich aufatmend auf den Stuhl gesetzt, der am weitesten von der Lampe entfernt stand, und beide behandschuhten Hände wie ein braves Kind auf den Rand der Tischplatte gelegt. „Auf Ihre Gesundheit“, nuschelte Fernand. Le Miracle sah auf die Löcher an den Fingerkuppen der Handschuhe. Als Robert es bemerkte, zog er seine Hände zurück und trank sein Glas auf einen Zug leer. Nach drei weiteren hastig genossenen Gläsern kam Farbe in sein Gesicht, seine Haltung lockerte sich, und er haspelte mit eintöniger Stimme seine Geschichte herunter. Die beiden achteten nicht darauf. Sie hatten die Geschichte vor zwanzig Jahren zum erstenmal gehört und seitdem jedes Jahr am selben Tag zur selben Stunde wieder.

Damals, vor zwanzig Jahren, hatte Monsieur Robert gerade Haus und Vermögen seines Vaters geerbt, als er kurz nach sechs Uhr abends mehr tot als lebendig in den Lion d’Or stürzte, im Stehen eine halbe Flasche Calvados austrank, laut seine Hände verfluchte und zusammenbrach. Fernand und Le Miracle waren die einzigen Zeugen. Sie halfen dem Trunkenen ins -Bewußtsein zurück, trockneten die hysterisch fließenden Tränen und meinten den Hilflosen zu beruhigen, indem sie ihm mühsam seinen Kummer abrangen. Bald stand fest, daß er sinnlos verliebt war, unter rasender Eifersucht litt und nach einem heftigen von dem Mädchen verursachten Auftritt es in der Küche seines Hauses fast erwürgt hatte. Eine Stunde später war er über den Marktplatz in das Manufakturwarengeschäft von Madame Dupont gegangen, hatte ein Paar graue Zwirnhandschuhe gekauft, sie über seine blassen schmalen Hände gezogen und sie dort belassen, bis sich der Tag des einzigen spontanen Ausbruchs seiner schüchternen Persönlichkeit zum erstenmal jährte, Da erschien er kurz nach sechs Uhr wieder im Lion d’Or, wo wegen der flauen Stunde wiederum nur Fernand und Le Miracle saßen, betrank sich, erzählte seine Geschichte, zog die abgewetzten Handschuhe aus und ging, nachdem er sie dem Gendarm überreicht hatte, zu Madame Dupont, ein Paar neue einzukaufen. So hielt er es seither, Seine ganze Gestalt drückte allmählich wie seine ständig behandschuhten Hände eine gequälte Reue aus. „Hätte sein Vater ihm nicht auch die Marie hinterlassen“, Sagte einmal Madame Dupont zur Wirtin des Lion d’Or, „dann wäre der Waschlappen längst verkommen.“

Le Miracle und Fernand, die sich inzwischen als Kumpane des Sonderlings fühlten, hatten sich für den zwanzigsten Jahrestag einen besonderen Spaß ausgedacht. Gerade als Robert ausrief, daß er zum Mörder geworden wäre, wenn nicht die Ader an der linken Seite ihres mageren Halses gegen seine Handfläche geschlagen hätte, fuchtelten sie mit ihren in abgelegten grauen Zwirnhandschuhen vergangener Jahre steckenden Händen vor seinen glasigen Augen herum und warfen ihm lachend die übrigen siebzehn Paare an den Kopf. Monsieur Robert blieb das letzte Wort in der Kehle stecken. Sein Mund stand offen. Er war für wenige Sekunden erstarrt. Dann sprang er blitzschnell auf, riß sich seine eigenen zerlöcherten Handschuhe von den Fingern und schlug die nackten wie geile Blumen aussehenden Hände vor das Gesicht. Als die kühle Haut seiner Handflächen die vom Alkohol durchblutete seiner welken Wangen berührte, schüttelte es ihn wie galoppierendes Fieber. Er löste die Hände vom Gesicht, trat unter die Lampe und betrachtete erst die Linke und dann die Rechte im kalten Licht der elektrischen Birne, gleich einem Mensehen, der einen langentbehrten Gegenstand endlich wiedergefunden hat. Dann verlangte er, daß auch Fernand und der Gendarm seine Hände besähen, wobei der Wirt den Abscheu vor den gelben glanzlosen Fingernägeln nicht verbergen konnte. Le Miracle dagegen ergriff die Rechte, schüttelte sie kräftig und sagte treuherzig: „So ist das Leben, Monsieur Robert. Darauf müssen wir trinken!“ Und sie tranken die ganze Nacht, zusammen mit allen, die nur eben einen Abendschoppen hatten nehmen wollen,

Am nächsten Morgen stand der Gendarm in Monsieur Roberts Küche. Vor ihm saß Marie, die Arme auf der Kreuzstichdecke des Küchentisches verschränkt. Darauf lag der Kopf mit den struppigen Haaren. Der Polizeiarzt hatte es später schwer, sie aus dieser Haltung zu lösen. Dem Gendarm fiel es dagegen leicht, die Todesumstände festzustellen. Die Frau mußte eingeschlafen sein, während sie auf die Rückkunft Monsieur Roberts gewartet hatte. Dabei war die Suppe auf dem Gasherd übergekocht, hatte die Flamme gelöscht, und das Gas war ausgeströmt, bis das Milchmädchen das Unglück entdeckte.

Robert lag bis zum Abend in einem der Gastzimmer des Lion d’Or und schlief seinen Rausch aus. Er stand vor dem Waschtisch und seifte genießerisch seine schmalen weißen Hände, als Fernand ihm von dem Unglück berichtete. Der Wirt behauptete später immer, er habe Monsieur Robert vor sich hinsagen hören: „Endlich.“