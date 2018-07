In einer durch den Eingriff des Menschen gar nicht (Urwald) oder nur wenig gestörten (Naturwald) vielgliedrigen Lebensgemeinschaft von zahllosen Tieren und Pflanzen herrscht ein Stabiles Gleichgewicht. Jedes steht im Dienste des Ganzen, indem es dem anderen dient und wiederum von diesem abhängig ist. In solch einem in all seinen Teilen fein aufeinander abgestimmten Organismus gibt es von keinem ein Zuviel oder Zuwenig. Schädlingskatastrophen sind daher in diesen Lebensräumen nicht bekannt, denn sobald sich z. B. eine Insektenart über das ihr zustehende Maß hinaus vermehrt, beginnen bald darauf ihre natürlichen Feinde mit einer Massenentwicklung und deren Massenvernichtung. In kurzer Zeit ist das biologische Gleichgewicht wieder hergestellt.

Anders liegen die Verhältnisse in den vom Menschen künstlich geschaffenen Monokulturen, beispielsweise im Feldbau, Forst, Weinbau. Hier wurde durch den planmäßigen Anbau bestimmter Pflanzen nicht nur eine Verarmung der Pflanzenarten, sondern auch der Tierarten geschaffen. Nur verhältnismäßig wenige Tierformen siedelten in diesen „Kulturraum“ mit über und fanden hier günstige Ernährungs- und Lebensbedingungen. Zahlreiche natürliche Feinde aber strömten nicht mit in den neuen Lebensraum, da ihre Entwicklung an nicht mehr vorhandene Bedingungen gebunden war. So ist es zu erklären, daß auf unseren Getreide-, Gemüse- und Kartoffelfeldern, in den Weinbergen und Obstanlagen, in ausschließlichen Kiefern- und Fichtenwäldern vor allem Insekten sich fast ungehindert massenweise vermehren und schwerste volkswirtschaftliche Schäden verursachen. Die Forstwirtschaft hat aus den bitteren Erfahrungen mit Kiefernspanner, Forleule, Nonne usw. die Lehre gezogen und geht immer mehr dazu über, die als Monokulturen betriebenen Forste in Mischwaldkulturen umzustellen, um Schädlingskatastrophen auszuschalten. Wiederholt hat man versucht, natürliche Feinde der zum Schädling gewordenen Tierarten in die bedrohten Gebiete zu verpflanzen, aber leider blieb der Erfolg bis auf wenige Ausnahmen den Bemühungen versagt. Außerdem: bevor sich der Nützling in dem für die Niederringung des Schädlings erforderlichen Maß hat vermehren können, ist der wirtschaftliche Schaden bereits angerichtet. Die Massenentwicklung des Nützlings (z. B. Parasiten) hinkt also hinter der des Schädlings nach. Auch lassen z. B. in einem begrenzten Raum eine für die Vertilgung von Insekten notwendige Anzahl von Vögeln nicht ansiedeln, weil jedes Vogelpärchen einen verhältnismäßig großen „Jagdraum“ für sich beansprucht und diesen gegen „Eindringlinge“ erbittert verteidigt.

Wir sind also gezwungen, mit chemischen Bekämpfungsverfahren den Schädlingen zu Leibe zu rücken, wollen wir nicht zulassen, daß wir nur das ernten, was uns die Pflanzenfeinde übriglassen. Das soll aber nicht bedeuten, daß wir im Kampf gegen Schadtiere auf die Hilfe vieler Nützlinge verzichten wollen und dürfen. Den Nutztieren sollen und müssen wir Schutz und Pflege angedeihen lassen. Die meisten der im Pflanzenschutz verwendeten Giftstoffe wirken nicht „ausschließlich Schädlinge. Vor allem bei unsachgemäßer Anwendung der Giftmittel werden zahlreiche nützliche Tiere mitvernichtet. Dies trifft nicht nur auf das auch für Menschen so gefährliche Arsen, sondern auch auf die neuen Berührungs- und Atemgifte wie chlorierte Kohlenwasserstoffe (DDT, Gammexan), Phosphorsäureester (E 605, POX) und auf die nitrierten Winterspritzmittel (Dinitroorthokresol) zu. Besonders die im Frühjahr und Sommer angewendeten Bekämpfungsmittel gefährden die für die Befruchtung unersetzbaren Bienen, die den Blattläusen. nachstellenden Marienkäfer, Schwebefliegen, Schlupfwespen usw. Um in manchen Gegenden die lästigen Stechmücken und gefährlichen Fiebermücken zu bekämpfen, wurden auf Gewässer DDT-haltige Präparate gestäubt oder gesprüht mit dem bedauerlichen Erfolg, daß ein großes Fischsterben einsetzte. In mehreren Ländern wurde beobachtet, daß nach Verstäuben von DDT in Waldgebieten, vornehmlich bei Überdosierungen, das Kleintierleben einschließlich der Jungvögel ausgerottet wurde,

Angesicht solcher unerfreulicher Folgen, die nur einen weiteren schweren Eingriff in de Lebensgemeinschaft darstellen und das biologische Gleichgewicht sehr stören, nimmt es nicht wunder, wenn in der jüngsten Zeit die Vertreter des Tierschutzes warnen, zur Vernunft raten und zuweilen auch einmal mit ihren Forderungen über das Ziel hinausschießen. Wir wissen heute, daß mit der nurbiologischen Bekämpfung nicht auszukommen ist. Die Pflanzenschutzmaßnahmen mit chemischen Mitteln müssen aber vernünftig durchgeführt werden, damit eine weitere Verarmung unserer Tierwelt vermieden werden kann. Dazu sind gute biologische Kenntnisse, Gefühl der Naturverbundenheit, Verantwortungsbewußtsein gegenüber der schöpfungsreichen Natur und den naturliebenden Mitmenschen unerläßlich. Vor jeder Großmaßnahme muß der Pflanzenarzt durch Überlegungen und Versuche ermitteln, inwieweit sein Vorhaben durch richtige Bekämpfungstechnik und durch vorsichtig abwägende Giftdosierung gegen den zu treffenden Schädling erfolgreich ist, ohne daß zahllose Nützlinge mit zum Opfer fallen. Vom Praktiker muß man verlangen, daß er bei seinen Bekämpfungsmaßnahmen die entsprechende Vorsicht walten läßt und die von den zuständigen Stellen gegebenen Vorschriften beachtet. Es sollte nicht mehr vorkommen, daß in offene Blüten gestäubt oder gespritzt wird, daß Obstbäume, die auf einer von Weidetieren begangenen Wiese stehen, mit Arsenmitteln behandelt werden, daß Giftmittel durch unachtsames Stehenlassen zur Gefahr von Nutztieren werden.

Auf der anderen Seite muß aber auch Verständnis dafür vorhanden sein, daß aus zwingenden, meist volkswirtschaftlichen Gründen groß angelegte Bekämpfungsmaßnahmen mit chemischen Mitteln unerläßlich sind. Pflanzenschutz ist zur Erhaltung der uns durch Pflanzen zu liefernden Werte ein dringendes Gebot. Tierschutz ist vornehmlich Herzenssache; beide wollen Werte erhalten, beide sollen in gegenseitigem Verstehen miteinander segensreich wirken.

Hellmut Langbein