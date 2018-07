Der Kläger Schulze gewinnt gegen den Beklagten Meyer in erster Instanz einen Prozeß. Bevor es zur Berufung kommt, geht Meyer zu Freunden in Bonn und läßt dort ein Gesetz machen, damit er gewinnt. Als Sieger verläßt er stolzerhobenen Hauptes den Gerichtssaal der nachfolgenden Instanz. – So etwas gäbe es nicht? Doch – das gibt’s. Gerade in diesen Tagen macht man in Bonn ein Gesetz nach diesem Rezept.

Die Vorgeschichte: Nach § 7 der Anordnung über die Errichtung von Außenhandelsstellen ist bestimmt, daß die Kosten für diese Einrichtung „durch Gebühren oder Umlagen, nach Maßgabe einer vom bizonalen Ernährungs- und Landwirtschaftsrat zu erlassenden Verordnung“ aufgebracht werden. Eine solche Verordnung ist aber niemals erlassen worden; vielleicht hat man’s vergessen: Gebühren wurden dennoch erhoben. Die „Gebührenpflichtigen“ beklagten sich natürlich; es kam zu Prozessen. 198 Fälle sind bei den Verwaltungsgerichten anhängig! In den ersten sieben Fällen ist das Urteil gefällt: gegen die Berechtigung, Gebühren zu erheben. Der Staat hat also verloren. Was tut er? Er macht jetzt nachträglich ein Gesetz mit rückwirkender Kraft auf fast zwei Jahre, um die fehlende Gebührenordnung nachzuholen. Das Kabinett hat den Entwurf bereits verabschiedet. Er liegt nunmehr dem Bundesrat vor. In der Begründung heißt es, die Berechtigung zur Gebührenerhebung sei „in Zweifel gezogen“ worden. Aber „Zweifel“ können doch nicht bestehen, wenn die Gebührenordnung fehlt! Weiter: „Um die bestehende Rechtsunsicherheit zu beseitigen...“ Was heißt „Rechtsunsicherheit“ Ohne Gesetz oder Verordnung auf Grund eines Gesetzes keine Rechtsgrundlage Und ferner: „....um die Gebührenerhebung auf eine einwandfreie Rechtsgrundlage zu stellen.“ Was heißt „einwandfrei“? Entweder Rechtsgrundlage oder keine Rechtsgrundlage!

Wenn Bonn so handelt, wer dürfte es dann künftig wagen, einen Prozeß gegen den Staat zu führen, wenn dieser Staat – in diesem Fall das Ernährungsministerium – mit Gesetzesinitiativbefugnis ausgerüstet, sich flugs ein Gesetz baut, damit er recht behält. W-n