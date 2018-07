Die 1835, in Stargard gegründete Likörfabrik F. J. Mampe, seit 1947 in Hamburg ansässig, verfügt jetzt in Hamburg-Hamm, Eiffestraße. über ein ausgedehntes Fabrikgelände, auf dem ein fünfgeschossiges Gebäude mit den modernsten Fabrikationsanlagen versehen wurde. Dieser Tage konnte das Richtfest des ersten Abschnittes eines neuen Verwaltungsgebäudes feierlich begangen werden.

Vor 100 Jahren hatte der Erfinder des mechanischen Tuchwebstuhls, Louis Schönherr, in Chemnitz; den Bau seiner Webstühle aufgenommen. Er war damals von der russischen Regierung zur Weiterentwicklung seiner Erfindung angespornt worden. Seinem Enkel nahm die sowjetische Besatzung 100 Jahre später Hab und Gut. Dr. Gottfried Schönherr gründete dann in Erlangen-Bruck mit Unterstützung der Firma Frieseke & Hoepfner GmbH, die Schönherr GmbH, und setzte die Herstellung mechanischer Webstühle fort.

Wie die Berlinische Lebensversicherungs-Gesellschaft, Wiesbaden, Schillerplatz 2, berichtet, konnte der Bestand bis zum 31. Mai 1951 auf über 326 Mill. DM erhöht werden. Die Leistungen an Versicherte seit dem 21. Juni 1948 bis Ende 1950 beliefen sich einschließlich Vorauszahlungen und Rückkäufe auf über 21 Mill. DM. Hiervon betrugen die Leistungen für Sterbefälle und Abläufe allein 13,3 Mill. DM. Der bisherige Geschäftsverlauf 1951 wird als günstig bezeichnet.