Es war wieder einmal vorbei, und nichts war geschehen“. So lautet einer der letzten Sätze der Selbstbespiegelung Don Birnams nach fünf Tagen sinnloser Trunkenheit und marternden Deliriums, während dem Mitlebenden ein gewaltsames Ende als einzige Erlösung erschienen wäre. Ja, dem Mitlebenden. Denn die unheimliche Analyse des intellektuellen Alkoholikers geht dem Leser an die Nieren, weil der Süchtige selbst rücksichtslos jede Falte seines verdorbenen Seins aufreißt und im ständigen Schwanken zwischen Erkennen und Verdrehen doch uferlos weitertreiben wird. Es mußte wohl einem Amerikaner vorbehalten bleiben, so ein verästeltes psychologisches Filigran aus den Vorgängen in einem kranken Gemüt herauszuschneiden. Don Birnams deutsches Pendant, Falladas „Trinker“, ist weit weniger selbstquälerischer Zergliederung ausgesetzt. Weit mehr als dem „Trinker“ kann denn auch Charles Jacksons Buch „The lost Weekend“ (in der sehr gelungenen Übersetzung als „Fünf Tage“ im J. P. Toth Verlag, Hamburg, 345 S., Leinen 16,80 DM) das Zurschaustellen des Schwachen nach Freudscher Lehre nachgesagt werden. Jedoch ist ihm nicht zu nehmen, daß es in schlichten Worten die ganze Dämonie eines Haltlosen umschließt. h. schl.