Henrikus Duimik war Porträtmaler. Er hatte den König gemalt, er hatte das vollzählige Kabinett gemalt, gerade bevor es zurückgetreten war, und er würde auch das folgende Kabinett gemalt haben, wenn es nur lange genug am Ruder geblieben wäre, um sich vor ihm in Pose zu setzen. Ein Porträt von Henrikus Duimik kostete 10 000 Goldkronen, und auch dann konnte man noch von Glück sagen, daß man es so billig bekommen hatte. Denn Henrikus Duimik war ein Mann von Launen. Ein Zigeunermädchen hatte er einmal umsonst gemalt. Das Bild hatte er dann für 15 000 Goldkronen an das Staatsmuseum verkauft.

Sein Atelier war ein Saal, seine Wohnung ein kleines Palais, und allwöchentlich fand sich in den illustrierten Wochenblättern eine Reportage „Der Maler Duimik bei Arbeit und Erholung“.

Eines Tages nun bekam der Maler Henrikus Duimik kurz nach seinem dreißigjährigen Malerjubiläum einen Brief, ein schmieriges Briefchen in schmächtiger, zittriger Handschrift mit Flecken auf dem Umschlag, und er las:

„Henrikus! In des Himmels Namen, komm mir zu Hilfe. Ich verhungere!

gez. Berto.“

„Berto...“ Duimik versank in Erinnerung. Sein Freund Berto Hamer, der Expressionist, der Impressionist, der Exrealist, der Neo-Realist... Wie hatte er seinerzeit zu ihm aufgesehen, als sie im kleinen Malercafé saßen und diskutierten. Sieh an, das mußte nun schon dreißig Jahre, ja, dreißig Jahre schön, her sein. Dreißig Jahre... Alles sah er wieder vor sich: Armut, Ideale, Kunstfertigkeit, die Revolution in der Malerei... seinen älteren Kollegen Berto Hamer, der ihm in allem voranging. „Armut ist für den Künstler eine Tugend“, sagte er. „Wenn du kein Geld hast, schreibst du Bettelbriefe an die reichen Idioten.“

Henrikus Duimik sah sich um; orientalische Tapeten, chinesische Bronzen, italienische primitive Arbeiten, die Cocktailbar... „Einen Bettelbrief an die reichen Idioten ...“ Nun war er also solch. ein reicher Idiot geworden, er war kein Kämpfer mehr für die Kunst gleich dem Verfasser des Bettelbriefes.