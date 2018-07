Von unserem Berliner Korrespondenten

K. W. Berlin, Anfang Juli

Im Verlauf der Verhandlungen über das neue Interzonen-Abkommen zwischen Sowjetzone und Bundesrepublik, das jetzt in Höhe von einer halben Milliarde Verrechnungseinheiten für die nächsten zwölf Monate abgeschlossen worden ist, hatte der ostzonale Planungsminister, Rau, Berlin mit neuen Strom- und Brennstoffschwierigkeiten gedroht, falls der Vertrag nicht zustande kommen sollte. Diese Drohung war den ihm übergeordneten sowjetischen Stellen sichtlich unangenehm, denn die Sowjets schickten sich gerade an zum erstenmal seit Aufhebung der Berliner Blockade auf Einladung der westlichen Kommandanten an Verhandlungen über Transportfragen teilzunehmen. Rau erhielt also einen Rüffel, wie das in solchen Fällen bei Diktaturen üblich ist. Und die Verhandlungen konnten beginnen.

Die westlichen Alliierten wünschen eine sichere und generelle Regelung des Transitverkehrs zwischen Berlin und der Bundesrepublik, die leider bei den Verhandlungen über die Beendigung der Berlin-Blockade nicht festgelegt worden war. Wenn man auch nicht mit der Erfüllung des Berliner Wunsches nach einem regelrechten Korridor rechnen kann, so strebt man doch an, den Verkehr mit Berlin von den wechselnden Launen und Schikanen der Sowjets unabhängig zu machen. Das Interzonen-Abkommen stellt bereits einen ersten, zweifellos geschickten Schritt in dieser Richtung dar. Es koppelt nämlich indirekt den Interzonenhandel mit der Transportfreiheit nach Berlin. Man hat sich nämlich darüber geeinigt, daß der für die Sowjets wichtige Warenverkehr zwischen den Zonen dann sofort gestoppt wird, wenn die für den Westen wichtigen Transporte nach Berlin behindert werden. Daß die Sowjets auf diese Koppelung eingingen, zeigt, wie notwendig die Sowjetzone und die östlichen Länder vor allem Eisen- und Metallwaren aus Westdeutschland brauchen.