Jede Zeit hat wahrscheinlich ihre großen Ereignisse, aber die unsere hat offenkundig die größten. Von 1933 bis 1944 etwa waren die Superlative alle positiv, seither sind die meisten negativ. An die Stelle des größten Aufbauprogramms, des größten Feldherrn, des größten Sieges trat die größte Not, die größte Niederlage –, dann nach einiger Zeit die größte Bedrohung, in der wir heute noch und wahrscheinlich auf Jahre hinaus leben werden, bis ihr die größte Aufrüstung ein Ende macht. Man könnte leicht auf den Gedanken kommen, daß diese Superlative einfach die Folge der Einführung der Propaganda in das politische Leben sind, indem die Menschen leichter auf etwas Großes als auf etwas Kleines aufmerksam zu machen und zu dressieren sind, so daß denn, in der Konkurrenz der Marktschreier, jede Sache bis zum äußersten aufgeblasen werden muß. Aber das kann nur die halbe Wahrheit sein. Denn die Erfolge der Propaganda, die unzweifelhaft sind, besonders wo sie mit dem Zwang Hand in Hand geht, setzen schon eine bestimmte Anfälligkeit der Menschen, eine „Erschlossenheit“, wie die allerneuesten Philosophen sagen, für Propaganda und für die Art, in der sie gemacht wird, voraus. Die Erschlossenheit für die Größenordnung dies Ereignisses kann aber schwerlich in etwas anderem als im Augenmaß des Betrachters liegen.

Der Mensch, der an den Garten denkt, in dem er als kleines Kind gespielt hat, hat das Erinnerungsbild eines weitläufigen Parks vor sich und ist von dessen Enge enttäuscht, wenn er nach zwanzig Jahren zum erstenmal dahin zurückkommt. Da er selbst klein war, schien ihm der Garten groß, und wo er jetzt selbst groß ist, merkt er erst, wie klein der Garten in Wirklichkeit ist. Man muß daraus den nicht sehr schmeichelhaften Schluß ziehen, daß die fortgesetzt propagierte Größe der Ereignisse nur das Spiegelbild der Kleinheit einer Generation ist, die sich durch vermeintliche Größe imponieren läßt. Was der Grund sein mag, ist eine andere Frage. Vielleicht ist der Mensch vor allem an der Contenance seiner Nerven zu messen, die er aber im Anblick der Größe der allseitigen Gemeinheit verloren hat. W. F.