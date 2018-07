Schon die unverputzte Ziegelmauer, über die die Namen des Vorspanns laufen, schafft Atmosphäre für den Film „Der Verlorene“, der einmal aufhört damit, eineinhalb Stunden lang die meistens üblichen Träger treuen Edelmutes zu zeigen, die sich das Leben schwer machen, weil sie es sich leicht machen wollen. Diesem neuen deutschen Film, der für die Biennale in Venedig angemeldet wurde und danach in Deutschland uraufgeführt wird, ist es gelungen, etwas auszu-Sagen über die Zeit der Abenteuer bis 1945, „da Staatsmänner von Felsplateaus gestohlen Wieden und ein Menschenleben wenig wert war“, um jene Tage danach, als das Abenteuer allmählich wieder in geordnete Bahnen überging und die Menschen lernen mußten, zurückzufinden in das Leben, das weiterging. Der Film verschmäht Beschönigungen und strebt nach Wahrhaftigkeit, und die Menschen, die er in kurzen Szenen zeigt, sind echte Menschen in ihrer kleinen Alltagswelt: lebenshungrige Mädchen und Frauen (Renate Mannhardt, Eva-Ingeborg Scholz, Lotte Rausch), eine Mutter, die immer für jemand sorgen (Johanna Hofer), ein Soldat, der politischen Ehrgeiz hat und daran zugrunde geht (Helmut Rudolph, ein politischer Spitzel, dem es auf ein Menschenleben mehr oder weniger nicht ankommt, sondern nur darauf, übrigzubleiben (Karl John).

Peter Lorre ist die Hauptfigur. Da seit seinem Welterfolg „M“ Charakterstudien in Kriminalfilmen – Spione, Detektive, Munitionsschieber und politische Unterweltstypen – seine Spezialität sind, ist er auch hier ein Mörder, diesmal aus Lust. (Drehbuch Peter Lorre, Axel Eggebrecht, Benno Vigny, Regie Peter Lorre). Ein psychopathologischer Fall, dem seine eigene ärztliche Kunst nicht helfen kann. Ein schwacher Mensch, der aus verletzer Liebe schuldig wird und erst dadurch sich selbst und seine entsetzliche Veranlagung kennenlernt. Lorre gelingt es, die echten Töne zu finden, die sein Verlorensein, sein Schicksal glaubhaft machen. Er ist dazu aber so lange auf der Leinwand, daß man zum Schluß die Ausdrucksmöglichkeiten seines Gesichtes auswendig weiß und er mit Ketten von Zigaretten und Schnapsgläsern dem Zuschauer unverdient auf die Nerven geht.

Es ist ein sehr forgfältig gearbeiteter, ein nahtloser, durchdachter Film. Ein Film mit Atmosphäre, der durch starke Bilder, technische Leistung, Logik im Aufbau und hervorragende Schauspielführung wirkt. Ein lang vermißtes Beispiel, daß wir Filme machen können. Ein Vorbild. Auch wenn die Lust an der tiefenpsychologischen Ausleuchtung kranker Außenseiter, dümmlicher und leichter Mädchen ein bißchen von gestern erscheint. Obwohl nicht nur im Hintergrund und im kriminiellen Schicksal eines Ausgestoßenen Parallelen zu dem bedeutenden Film Der dritte Mann“ vorhanden sind, so fehlt der letzte große Wurf, der Paukenschlag. Es hätte neben der Kälte der ausgeklügelten Ideen etwas Herz und mehr Temperament gut getan. Peter Lorre allein schafft es mit seiner sehr sublimen Darstellung nicht. So wird der Zuschauer wohl über den Verstand angesprochen und eindringlich zum Nachdenken gezwungen aber nicht gepackt und mitgerissen. Und es fehlt, so primitiv der Einwand erscheinen mag, jeder Lichtblick im Geschehen, die Schwärze aber ist, so zynisch dies Bedenken erscheinen mag, nicht schwarz und giftig genug, so daß wirkungsvolle Kontraste versäumt werden. Vielleicht ist die Spannung auch dadurch beeinträchtigt daß man zu früh und zu ausführlich auf die große Abrechnung am Ende gelenkt wird und dazwischen Szenen im Zeitlupentempo verrinnen. Dennoch: wir sind mit diesem Film, der Mut und Könnerschaft beweist, einen Schritt vorwärts gekommen. EM