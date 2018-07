Man spricht in Deutschland gern von der meisterhaften Photographie, der erfinderischen Regie, dem sprachlichen und darstellerischen Können der einzelnen Schauspieler, wenn es sich darum handelt, einen neuen französischen Filmerfolg zu würdigen. Ein sehr wesentlicher Faktor bleibt immer ungenannt – vielleicht weil er seit fünfundzwanzig Jahren vorhanden und daher schon fast zur Selbstverständlichkeit geworden ist: die Pariser Schauspielschule von Professor René Simon.

In der Seine-Metropole kursiert das Wort von der „Familie Simon“, und Michèle Morgan, Edwige Feuillere und Maria Casares – um nur wenige Namen zu nennen – rechnen sich genau so dazu wie die aufgehenden Sterne Cecile Aubry, Michel Auclair und Claude Laydu. Allen seinen, Eleven, gleichgültig, ob sie eines Tages auf den Brettern von Theatern und Kabaretts stehen, in Music-Halls singen, hinter der Kamera Regieanweisungen geben oder über die Leinwand der breiten Öffentlichkeit ein Begriff werden, haucht René Simon zunächst den Geist des großen klassischen Theaters ein, und wenn in den Gängen seines Hauses die Büsten eines Molière und eines Talma angebracht sind, so ist das mehr als nur ein Symbol.

Vielleicht ist es das Besondere an diesen Kursen, daß sie nicht nur denen offen stehen, die ihr Leben der Schauspielkunst weihen wollen. Ein Blick auf den Lehrplan verdeutlicht, was auch die „Nichtprofessionellen“ auszieht. Da heißt es: Künstlerische und humanistische Erziehung, Kunstgeschichte, angewandte Psychologie, französische und ausländische Literatur, Vortragskunst und schließlich Theater- und Filmkunde. Eine einzige Einschränkung für die Aufnahme bildet das Mindestalter der Eleven, das für Mädchen auf sechzehn und für die jungen Männer auf achtzehn Jahre festgesetzt wurde. Beide Geschlechter dürfen außerdem bei ihrem Eintritt nicht älter als fünfundzwanzig Jahre sein.

Im ersten Monat ist der Schüler nur Zuhörer. Nach Ablauf eines Vierteljahres unterrichtet man ihn über die Zweckmäßigkeit, seine Studien vier Kursen teil und wird außerdem angehalten, in der Woche mindestens zwei klassische Szenen nach seiner Wahl auswendig zu lernen. Zu seinem Monatspensum gehören weiter: eine Fabel, zwei Gedichte und zwei Seiten Prosa, die er jederzeit zum Vortrag bereit, haben muß. Ebenso soll er die Charaktere der handelnden Personen erklären und das Werk selbst nach seinem sozialen, ästhetischen, psychologischen und philosophischen Wert erläutern können. Vierteljährlich wird der Eleve nach Fähigkeiten und Fortschritten neu eingestuft. Die Begabtesten spielen mehrmals jährlich vor Fachleuten aus Literatur, Theater und Film, bis die Stunde ihres ersten Kontraktes gekommen ist. Aus dem bescheidenen „Court René Simon“ an der Eingangstür des Hauses hat das Sprichwort im Lauf der Jahre längst „Salle d’attente de la gloire“ – Wartesaal des Ruhms – gemacht.

Ein großer Raum mit einer Art Galerie und der Andeutung einer Bühne nimmt die versammelten Eleven auf. Ohne Pause, ohne Ermüdung, rücksichtslos gegen sich selbst und gegen seine Zuhörer spielt, rezitiert, erklärt und beschwört René Simon von drei Uhr nachmittags bis sieben Uhr abends. Aus dem Verkünder der Menschenrechte der Charta der Vereinten Nationen – mit ironischen Bemerkungen gewürzt –, dem Rezitator eines Ostergedichts wird in minutenschnellem Wechsel eine klassische griechische Heldin, deren Stimme vor Liebeskummer bebt. Der Mantel einer Schülerin genügt, um ihn eindrucksvoll in einen galanten Edelmann zu verwandeln, und die Baskenmütze eines Schülers ist das einzige Requisit für eine plötzliche Grotesk-Pantomime. Dazu kommen die notwendigen Erklärungen der Stücke, Analyse der Autoren und – plötzliche Ausfälle gegen seine Schüler. Ein verstohlenes Ausfälle im überhitzten Raum, schon wettert es vom Podium: „He, Idiot, wenn du müde bist, vom ans offene Fenster!“ Eine Schülerin hat sich hinter seinem Rücken auf den Boden der Bühne gekauert: „Was suchst du dort hinten, Bühne Allez hopp!“ Das Ganze begleitet von einem derben Fußtritt. – Es geht streng zu in der „Familie Simon“, und trotzdem gibt es kein Übelnehmen, denn jeder der Eleven weiß, daß er ihm einst alles verdanken wird.

„Meinen Schülern gegenüber bin ich manchmal von einer brutalen Offenheit“, sagt René Simon, „und es vergeht kein Abend, an dem ich mich nicht frage, wen ich verletzt haben könnte. Aber ich weiß, diese Offenheit ist notwendig und anständig. Man sage mir nicht, das Genie bedürfe. keiner technischen Instruktion. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Technik dient der Befreiung des Genies! Ein Komödiant ist noch lange kein Künstler. Bevor man Künstler wird – sozusagen ein Übermensch –, muß man erst einmal ein Mensch werden. Und das können meine Schüler noch nicht sein, weil sie noch nicht den Überblick haben können über das Leben in seiner ganzen Tiefe und seiner wunderbaren Einfachheit. – Ich wünsche ihnen Kämpfe, Hindernisse, ja selbst Leiden, denn leiden heißt das bessere Morgen vorbereiten. Die ewige Illusion der Schwachen ist es, das Glück zu suchen, wo es nicht sein kann: im Vergnügen, im Reichtum, in äußeren Ehren. Ich Versuche, meine Schüler davon zu überzeugen, daß sie es im seelischen Gleichgewicht finden, in der Begrenzung der Wünsche, der Vervollkommnung des geistigen Lebens – und in der Arbeit.

Ein Lebewesen zu erzeugen ist nicht schwer, auch die Dümmsten haben dabei Erfolg. Aus diesem Lebewesen jedoch einen Menschen zu formen – voilà das Schwierige und Gefährliche! Und hier liegt eine meiner Aufgaben. Ich verfolge sie seit langen. Jahren, oft mit Erfolg. Die andere ist, meine Schüler unser klassisches Theater und die Schönheit unserer französischen Sprache lieben zu lehren. Theater bedeutet vor allem anderen: Sprache!

Die Kunst soll klar und einfach sein, sie soll Grazie und Kraft miteinander vereinen und sie soll die Harmonie wiederentdecken. Allen gegenüber, die das Gegenteil behaupten, bin ich der Meinung: ‚L’étude des Classiques est la respiration intellectuelle et sensible de l’artiste!‘ Wir wollen anständig und mutig zum Kult des Vergangenen zurückkehren!)“ Enno Stephan