Unerschöpflich ist die Weisheit der Völker! Welches aber vermöchte den orientalischen gleichzukommen? Die „chinesischen“ Sprichwörter, nach denen seit einiger Zeit starke Nachfrage besteht und die daher von flinken Zimmerern serienweise hergestellt werden, erkennt man auf den ersten Blick daran, daß sie durch ihre Erzeuger noch mit einem ganz besonderen Unsinn versehen worden sind; darin besteht denn eben der Tiefsinn, der alle frappiert.

Ehe ich ein Beispiel gebe, will ich noch, einige echt chinesische hinsetzen, damit nachher der Unterschied hervortritt: „Ein Halm ist nicht breiter als ein Balken.“ „Wenn du über die Straße gehst, hebe nicht jeden Stein auf.“ „Die Sonne geht am Tag nicht zweimal auf.“ „Ein Pferd auf der Straße übersieht einen Hasen am Waldrand.“ „Des Nachbars Fall kann in dieselbe Grube geschehen, die auch dir bereitet ist.“

Aber ich habe geschwindelt. Diese Worte sind nicht echt chinesisch, sondern alle fünf sind flink und pausenlos soeben während des Schreibens entstanden. Um aber auch von der anderen Seite nun Ehrlichkeit zu fordern: Hättest du, lieber Leser, die Unterschiebung gemerkt ohne meine allzu ironische Einleitung? Und wenn ich gar diese Einleitung durch eine andere, gelehrtenhaft ernste ersetzt hätte, darlegend, was für chinesische Studien ich getrieben, alte Bücher ich durchforscht habe?

Sind denn nun etwa unsere europäischen Sprichwörter weniger tief? Ich gestehe, daß ich all diese Sätze einer Spinne wegen geschrieben habe; ich habe nämlich diesen Morgen eine gesehen, eine also, die am Morgen hervorkam und somit offenbar die feste Absicht hatte, mir Unglück und Sorgen zu bringen, das böse Tier. Und ich bin genötigt gewesen, sie zu zertreten und nachher in Salzsäure aufzulösen, des Reimes wegen. Hätte sie nicht bis zum Abend mit ihrem Erscheinen warten können, denn dann wäre sie erquickend und labend gewesen, das liebe Tier. Und ich hätte ihr ein Krönlein aufgesetzt oder doch eine Fliege gefangen. Wenn nun aber ein anderer Reim mir eingefallen wäre? Wehe ihr, dem armen Tier:

Spinne am Abend

das Grab dir grabend.

Wieder die Salzsäure. Wenn jede Spinne wüßte, was für Möglichkeiten durch Reime mit den Bezeichnungen, der Tageszeiten für sie bestehen, für dieses reiche Tier, jede würde immer in finsteren Kellern bleiben. Und wenn eine gar aus dem Gebiet, wo man deutsch spricht, in das einer anderen Sprache hinüberwandern sollte? Da gibt es hoch viel mehr und wieder ganz andere Möglichkeiten. Jede Spinne sollte ein Reimlexikon besitzen nebst einer geographischen Karte mit genauer Eintragung der Sprachgrenzen.