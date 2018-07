Das Oberkommando der Marine der Vereinigten Staaten hat erst jetzt, Anfang Juli, bekanntgegeben, daß es dem Marineflieger William Bridgeman am 11. Juni gelungen ist, mit einem Versuchsflugzeug des Typs D-558-2 Douglas Skyrocket über dem Luftwaffen-Flugplatz am Moroc Dry Lake in Südkalifornien alle bestehenden Weltrekorde zu brechen. Bridgeman erreichte eine Geschwindigkeit von 1600 Stundenkilometer; das heißt, er flog 100 Meter in der Sekunde schneller als der Schall. Er erreichte eine Höhe von 19 200 Meter, das heißt nahezu 1400 Meter höher als der bisherige Rekord eines englischen Vampire-Düsenjägers.

Die Douglas Skyrocket ist 12 Meter lang. Die in den Treibstofftanks mitgeführte Menge von drei Tonnen reicht bei dem Verbrauch von einer Tonne pro Flugminute für drei Flugminuten aus! Bridgeman startete die Skyrocket daher nicht vom Erdboden. Er klinkte seine unter dem Rumpf eines B-29 Bombers befestigte Maschine in 10 500 Meter Höhe aus. E. K.