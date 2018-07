Diskussion ist gut, Zerreden ist schlecht. Und es wird schon wieder zerredet: dieses Mal betrifft es den Schmitz-Plan.

Während Stalin die Konjunktur bestimmt, die Amerikaner entsprechend reagieren, gibt es in Deutschland immer wieder Leute, die mit aller Gewalt im Stil der zwanziger Jahre Wirtschaftspolitik betreiben wollen. Man sagt nämlich (von Seiten der betroffenen Industrie), die für teures Geld aufgebauten Lager müßten im Preis zum Ausdruck kommen. Als ob Marktwirtschaft vom Kostendenken bestimmt würde! Da hat doch Angebot und Nachfrage zu entscheiden; besonders bei der Textilindustrie, wo die Marktform „vollkommene Konkurrenz“ zweifellos gegeben ist! Man blickt aber hypnotisiert auf die Kosten, will – die Preise sinken – keinen Verlust erleiden, als ob ein rechtzeitiger Verlust nicht der billigste wäre, als ob Marktwirtschaft nicht Risikowirtschaft wäre im guten (und die Zeiten waren gut) und im schlechten (die Zeiten können schlecht werden, wenn man sich falsch verhält). Uns scheint, man ist auf dem Wege, sich falsch zu verhalten: Verschiedene Industrien und Handelszweige legen die Betonung allein auf den Einkaufs- oder Einstandspreis, wollen vergessen machen, daß es noch andere, nicht weniger gewichtige Kalkulationsfaktoren gibt, rufen nach inflationären Durchhaltekrediten, wünschen am liebsten den privat oder vom Staat verordneten Festpreis (möglichst hoch natürlich angesetzt) und verwünschen jetzt die böse Marktwirtschaft, mit der sie vorher nicht schlecht fuhren.

Diejenigen aber, die sich als Hüter der Wirtschaftsverfassung „Marktwirtschaft“ berufen fühlen, lehnen alle Argumente dieser „Halb“-Marktwirtschaftler ab. Besser wird es davon auch nicht; denn jemanden Fehler machen lassen, um dann mit erhobenem Zeigefinger zu moralisieren: Sieht du, ich hab’s schon immer gesagt“, verschafft keine Freunde und ist die schlechteste Erziehungsmethode.

In diese Situation ist der Schmitz-Plan geplatzt: Seit Januar befaßt sich Prof. Müller-Armack, der Schöpfer des echten, schlagwortfreien Begriffs „Soziale Marktwirtschaft“, mit dem Gedanken, wie man frei vom Staat unter den heutigen Gegebenheiten aus der schlechten und rechten Marktwirtschaft zu einer wirklich sozialen Marktwirtschaft kommen kann. Er hat seine Ideen in verschiedenen Gremien zur Diskussion gestellt. Und bei der einschlägigen Debatte vor der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft in Hamburg wurde aus der Idee ein Plan, der in den Grundzügen von Philipp Reemtsma stammt und den das Deutsche Industrieinstitut zu bearbeiten versprach. Man hatte nicht die Absicht, ihn zu früh der Öffentlichkeit zu unterbreiten. Erst sollte alles ausgereift sein. Falls aber die Hauptgemeinschaft des Einzelhandels und ihr Präsident Schmitz diesen erst halbgereiften Plan meinen‚ wenn sie von „Standardgüter-Programm“ sprechen und vom Festbinden der Handelsspannen, dann ist es richtig, den Kern der ursprünglichen Idee etwas deutlicher zu umreißen: Der Schritt von der freien zur sozialen Marktwirtschaft verlangt Taten, nicht Worte. Die sichtbare Leistung entscheidet. Und als Leistung wird von der preisempfindlichen Bevölkerung und Wählerschaft heute allein die Verbilligung des Massenkonsums angesehen. Das kann durch bessere Marktorganisation geschehen. Und es muß geschehen – und zwar In eigener Regie der Unternehmerschaft, die damit beweisen kann, daß sie es in sozialen Dingen ehrlich meint.

Besonders berührt wird heute der Konsument vom Textiipreis. Das ist daher auch der Ansatzpunkt. Textilien werden im Preis nur sinken (den Weltmarkt einmal ausgeschaltet – auch da sinken Wolle und Baumwolle; und Zellwolle und Kunstseide sind relativ billig geblieben), wenn die Produktion rationalisiert und standardisiert wird. Gedacht ist keineswegs an das uniforme Kleid oder die Einheitsunterwäsche. -Gemeint ist auch nicht eine Qualitätsverschlechterung. Den Plan zu verwechseln mit dem „Jedermann-Programm“ ist ebenfalls unangebracht. Die Sache war damals psychologisch schlecht vorbereitet. Die Produzenten hatten an der Marktwirtschaft nur das Geldverdienen begriffen. Und die qualitativen Voraussetzungen fehlten einfach. Heute ist die Konstellation eine andere: Die Voraussetzungen sind gegeben. Die schlagkräftige Werbung Ist da. Die Rohstoffe sind da. Die Verbände, die in eigener Regie agieren können, sind da. Sie vermögen es, eine Standardware zu schaffen, die einem Markenartikel entspricht. Sie können das dazugehörige Gütezeichen durchsetzen, das nur der erhält, der qualitativ einwandfreie Ware liefert. Und sie können auch dafür sorgen, daß bei weiterhin genügend reichhaltigem Sortiment, größte und somit billigst zu erstellende Serien produziert werfen. Die Handelspannenwillkür fällt fort, weil die Ware qualitativ vergleichbar und im Preise nachprüfbar wird. Mit einem Wort: Ohne Zweifel kann auf diesem Gebiet (und vielleicht auf anderen) durch Rationalisierung und Standardisierung, also einer freiwilligen und sinnvolle Änderung der Marktorganisation, der Massenkonsum erheblich verbilligt werden. Es gibt bereits Unternehmen, die so handeln. Warum sollte die Masse der Produzenten sich nicht diesen Erfahrungen anschließen? Das wäre besser, als zu klagen, nach dem Staate zu rufen und die Marktsituation zu verschärfen.

Wenn Herr Schmitz diesen Plan meint, den wir hier skizzierten, dann handelt er richtig. Wollte er aber die Preise auf dem überhöhten Niveau festbinden, dann würde er falsch, völlig falsch liegen. W–n.