Daß Frankreich seine Position in Indochina bisher mit Schweiß, Blut und Geld gegen den Rebellen Ho Chi Minh behaupten konnte, verdankt es den amerikanischen Waffenlieferung gen und der amerikanischen Marshall-Hilfe. Dennoch hat Paris jetzt nicht gezögert, seine Zustimmung zu einem Marshall-Plan-Vertrag zwischen Vietnam und den USA zu verweigern. Die Verhandlungen begannen vor neun Monaten in Saigon und die französische Regierung war laufend über den Fortschritt der Besprechung informiert worden. Am 30. Juni sollte nun die Unterzeichnung des ersten internationalen Vertrages der vietnamesischen Regierung in feierlicher Form vor sich gehen. Einen Tag zuvor aber sagte Paris: „Nein.“ Die französische Regierung erklärte, laut dem zwischen Frankreich und Vietnam abgeschlossenen Vertrag vom März 1949 müsse Vietnam jedes Abkommen dem „Hohen Rat der Französischen Union“ zur Genehmigung vorlegen. Das sei bisher nicht geschehen. Und das konnte auch gar nicht geschehen, denn dieser. „Hohe Rat“, dem neben Frankreich die drei asso-> ziierten Staaten Vietnam, Laos und Cambodscha angehören, besteht bisher nur auf dem Papier. Noch nicht einmal seine Mitglieder wurden ernannt.

In Wirklichkeit hat die französische Ablehnung natürlich ganz andere Gründe. Einerseits fühlen sich einflußreiche französische Wirtschaftsunternehmen bedroht. Sie hatten; bisher eine Monopolstellung im indochinesischen Wirtschaftsleben. Das neue Marshall-Plan-Abkommen aber sah die Beteiligung vietnamesischer Firmen an den Importen aus den USA vor. Andererseits ist in Paris der alte französische Imperialismus noch immer lebendig und duldet es nicht, daß der Regierung Bad Dai auch nur die geringste selbständige außenpolitische Betätigung zugebilligt wird.

Frankreich hat sich durch seine Maßnahmen ins eigene Fleisch geschnitten. Es hat Ho Chi Minh und seinen zahlreichen Anhängern einen neuen Beweis für seine „Kolonialpolitik“ geliefert. Und Regierung Bao Dai weiter den Boden entzog Jene Kreise der vietnamesischen Bevölkerung bisher noch geglaubt haben mögen, daß es Frank reich ernst sei mit der Gewährung der Souveränität für Vietnam, sind nun erneut von Zweifel befallen. Das erste Alarmzeichen ist bereits ge geben. Der militärische Führer der mächtigen Caodai-Sekte in Südvietnam, der bisher alsder stärksten Stützen der frankophilen Bao Dai galt, ist mit mehreren tausend Mann zu den Aufständischen übergegangen. Und wie schließlich Washington sich zu den Vorfälle stellen wird, ist mehr als ungewiß. Auf viel Verständnis wird Paris kaum rechnen können.

Ernst Krüger