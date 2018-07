In Den Haag ist die Indonesische Handelskammer für Europa (Madjefe Perniagaan Indonesie — "Mapie") gegründet worden. Der Sitz der Kammer ist Amsterdam; sie wird von hier aus in allen europäischen Ländern Filialen eröffnen. Das Ziel der Mapie" ist, den gegenseitigen Handelsverkehr zwischen Indonesien und den verschiedenen europäischen Ländern zu fördern. Welter willdie "Mapie" zur Förderung der Handelsbeziehungen Ausstellungen auf Mustermessen in Indonesien und auch In Europa organisieren sowie publizistisch durch die Herausgabe einem eigenen Organs wirken. Bis zur Errichtung eines Kontors In Deutschland (Sitz in Hamburg) wird die "Mapie" in Amsterdam, Heereagracht 529, alle gewünschten Informationen erteilen £,

Über das Print-Archiv Über das Print-Archiv Dieser Text ist Teil des viele hunderttausend Artikel umfassenden ZEIT-Archivs seit 1946. Um die Inhalte des Archivs, die in den frühen Jahrgängen als gedrucktes Papier vorliegen, in eine digitalisierte Fassung zu übertragen, wurde eine automatische Texterkennung ("OCR") eingesetzt. Nur so ist es möglich, die enormen Textmengen zu verarbeiten. Auch eine ausgereifte Technik kann jedoch an ihre Grenzen stoßen: Je älter die Originalvorlage, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der automatisierte Lesevorgang bei einzelnen Wörtern auf Probleme stößt. Deswegen kommt es vor, dass die digitalisierten Archivinhalte punktuell noch Fehler enthalten. Wir arbeiten intensiv daran, auch diese Unvollkommenheiten zu beseitigen. Die Nutzung ist ausschließlich in den Grenzen des §53 Urhg zum privaten Gebrauch durch eine natürliche Person zulässig. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden Sie hier weitere Informationen.