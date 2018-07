Die japanische Kunst des Blumenstellens

Wer Gelegenheit hat, das Innere japanischer Häuser zu betreten, kennt das tokonoma, die Schmucknische, vor welcher der Gast seinen Ehrenplatz findet und deren Ausstattung aus einem Rollbild (kakanomo) und der Blumenanordnung auf dem Boden besteht, manchmal noch aus einer Keramik oder Bronze. Die Blumen – jede Pflanze vom Baum bis zum Grashalm bedeutet in diesem Zusammenhang „Blume“ – stehen in zugeordneten erdfarbenen Gefäßen. Es sind ihrer sehr wenige, ihre Zusammenstellung ist der westlichen völlig entgegengesetzt. Sie beruht auf der japanischen Kunst des Blumenstellens, deren älteste Schule (das Ikenobo) fast 1400 Jahre alt ist. Es ist eine Priesterschule, augenblicklich steht das 43. Oberhaupt an ihrer Spitze. Die heute von dieser Schule gelehrte Kunstform ist immerhin auch bereits 500 Jahre alt, ihr Name Ikebana – bedeutet „Blumen lebendig erhalten“.

Es ist nicht allzuschwer, die Idee dieser Kunst begreifen. Man versteht rasch, daß sie im Buddhismus wurzelt, daß sie ohne Religion Philosophie undenkbar ist, daß die Linie wichtiger ist als die Farbe und die Blüte nur als ein ästhetischer, aber nicht als der wesentlichste Teil der Pflanze gilt. Auch die Rangordnung der Blumen und ihre symbolische Bedeutung läßt sich begreifen. Die Kiefer, als Sinnbild der Kraft, Beständigkeit und Treue, steht zuvorderst. Sie erscheint zusammen mit dem Bambus, dem Symbol WM das Fortleben der Familie, und der eben aufblühenden Pflaume, in der sich die immer neu erstehende Seele verkörpern soll, in jedem japanischen Haus als Neujahrsfestschmuck. Man erfährt, daß jede Blumenanordnung in ihrer obligatorischen harmonischen Asymmetrie drei Haupt-Knien enthält, die als Mensch, Himmel und Erde bezeichnet werden und von einer Lehre ausgehen, in dem Menschen die Mittlerrolle zwischen Himmel und Erde, die harmonische Überbrückung dieser beiden Gegensätze als Aufgabe zuerteilt, Man kann mit sehr viel Geduld und Ausdauer Theorie und Praxis des Ikebana auch als Europäer erlernen; nur wenigen gelingt es aber durchzuhalten. (Dr. A. Wihr zeigte vor einigen Wochen in München anläßlich eines aufschlußreichen Vortrags über das Thema eine kleine Ausstellung solcher Blumenanordnungen.)

Das Wissen,auch das Können, die Beherrschung also des Ikebana ist indessen nicht das Wichtigste. Wesentlicher ist das Einfühlen in die Kunst des Weglassens, der Abbreviatur, die zu einer wirklichen, das heißt kitschfreien Idealisierung der Natur aus der intuitiven Vorstellung, eben der „Idee“ heraus, führt. Was einem dabei am Tiefsten beeindruckt, ist das Erlebnis eines Übergangs, einer Grenzverwischung, die sich schwer in Worte fassen läßt. Man sieht etwa zwei mühsam gesuchte, kunstvoll zurechtgeschnittene, 15 bis 20 cm hohe Birkenzweiglein, ein Büschel Erika daneben. (Die Zusammenstellung der Pflanzen muß der Natur entsprechen.) Nach kurzer Zeit stellt sich das Empfinden ein, einen naturgroßen Birkenhain vor sich zu sehen; man hat Lust, aufzustehen und hineinzuspazieren. Man schüttelt den Zwang ab und läßt die Augen zu einer anderen Anordnung wandern, einem knorrigen kleinen Kiefernast. Der gleiche Vorgang wiederholt sich: das Ästchen wird zu einer sturmgepeitschten alten Kiefer, die hoch auf einer einsamen Berghöhe zu wurzeln schien, es weht gleichsam kalt von ihr herüber. Die zweite Stufe ist das Empfinden, Bilder zu sehen, japanische Landschaftsbilder oder auch andere, besonders eindrucksvolle plein air-Stücke. Kunst und Natur gehen ineinander über, und die Quelle des Erlebnisses ist nichts als eine Handvoll Holz und Blumen, eine Art Sigel des Naturstenogramms.

Wir sind unzählige geographische und historische Meilen entfernt von den Möglichkeiten Ostasiens; unser Alltag kennt nicht mehr die Kraft der Symbolik, wenn anders der Westen sie je besessen hat, und kaum mehr die der Tradition. Um so tiefer ist der Eindruck kurzer Augenblicke, in denen wir diesen Möglichkeiten ahnend nahe zu kommen vermögen. M. M. G.